Empresários e artistas se unem em leilão beneficente para Hospital Cruz Verde

No dia 20 de setembro, às 19h, o Hospital Cruz Verde realizará seu 14º Leilão Beneficente – Arte Moderna, Contemporânea e Vinhos, no Restaurante Lulia, no Jockey Club de São Paulo. O evento tem como objetivo angariar fundos para o atendimento a pacientes com paralisia cerebral grave, uma missão que a instituição realiza com dedicação há anos.

Bruno Setúbal, presidente do conselho do Hospital Cruz Verde

Empresários, artistas e celebridades se unirão nesta noite especial para apoiar a causa da assistência médica especializada, que é oferecida de forma gratuita aos pacientes do hospital. Com uma expectativa de arrecadação de R$ 2 milhões, o leilão apresentará aproximadamente 40 itens valiosos, incluindo obras de arte, vinhos icônicos e experiências únicas.

O conselho do Hospital Cruz Verde, composto por cerca de 20 empresários, contribui anualmente com doações generosas para a instituição. Bruno Setúbal, presidente do conselho, enfatiza a importância da filantropia e do exemplo que os empresários podem dar: “Empreender socialmente é usar os relacionamentos em prol de causas nobres como as do Hospital Cruz Verde.”

O leilão recebe o apoio de 10 empresas, com destaque para a Carbon, principal empresa de blindagem do mundo, que é a principal patrocinadora do evento. A agência Front 360, de Fabio Fronterotta, também está colaborando com a instituição, demonstrando como a comunidade empresarial se mobiliza em momentos de solidariedade.

O acervo de obras para o leilão é impressionante, incluindo telas de Vik Muniz e uma estatueta de Bia Dória, todas doadas pelos próprios artistas. Além disso, uma escultura de Artur Lescher, avaliada em R$ 50 mil, está sendo criada especialmente para o evento.

O presidente do Hospital Cruz Verde, Flávio Padovan, expressa sua esperança de que o leilão seja um sucesso e arrecade os recursos necessários para cobrir os custos da assistência especializada oferecida aos pacientes. “Queremos compartilhar nossa missão e nosso compromisso em ser um centro de referência para o atendimento a pacientes com paralisia cerebral grave”, afirma Padovan.

Embora o evento tenha esgotado os ingressos vendidos a R$ 1 mil, as pessoas interessadas ainda podem participar de forma remota, acompanhando o leilão e dando lances pelo site Iarremate.com. Com essa mobilização, o Hospital Cruz Verde reafirma sua dedicação à causa da saúde e sua gratidão à comunidade empresarial e artística que apoia essa nobre iniciativa.