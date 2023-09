Empresários da área de consórcio analisam o mercado e pontuam porque o consórcio é o melhor investimento

Rita Lima e Igor Oliveira compartilham informações sobre as preferências dos consumidores em relação ao consórcio

Em meio a um cenário econômico desafiador e marcado por incertezas, o mercado de consórcios emerge como uma opção de investimento atraente para os brasileiros. Com a ausência de juros e a flexibilidade de escolher entre uma ampla variedade de bens e serviços, o consórcio está conquistando cada vez mais adeptos. Para entender melhor o panorama atual desse mercado e seus benefícios, tive o prazer de entrevistar Rita Lima e Igor Oliveira, proprietários da empresa Ricos, que são especialistas no segmento e acumulam anos de experiência.

Empresários falam sobre os investimentos da empresa e seu compromisso com os consorciados

Igor, como vocês avaliam o crescimento do mercado de consórcios atualmente?

R: A avaliação do crescimento do mercado de consórcios atualmente é bastante positiva. Nos últimos anos, temos observado um aumento constante na procura por essa modalidade de investimento e aquisição de bens e serviços. Isso se deve, em parte, à busca por alternativas financeiras mais econômicas e seguras em um cenário de instabilidade econômica. O consórcio se destaca por oferecer aos consumidores a oportunidade de planejar suas compras de forma programada, sem a necessidade de pagar juros, o que o torna uma opção atrativa. Além disso, a versatilidade do consórcio, que pode ser aplicado a uma ampla gama de produtos, como automóveis, imóveis, viagens e até mesmo serviços, atrai um público diversificado.

Rita, vimos casos de má fé no uso do consórcio. Como essas condutas afetam o mercado e como as empresas estão respondendo a isso?

R: A identificação de casos de má fé no uso do consórcio é, sem dúvida, uma preocupação válida para o mercado e para as empresas do setor. Essas condutas prejudicam a confiança dos consumidores no sistema de consórcios, afetando negativamente a reputação de empresas sérias e comprometidas, as empresas do mercado de consórcios estão respondendo às condutas de má fé com ações que visam aprimorar a integridade do setor, proteger os consorciados honestos e promover práticas éticas, contribuindo para a sustentabilidade a longo prazo desse sistema financeiro.



Igor, Com a economia atual, como o consórcio se destaca como uma opção viável?

R: Com a economia atual, o consórcio se destaca como uma opção viável por diversas razões. Primeiramente, o consórcio oferece uma alternativa financeiramente vantajosa em comparação com outras formas de aquisição, como financiamentos com juros. Isso ocorre porque o consorciado não paga taxas de juros sobre o valor do bem ou serviço adquirido, o que o torna mais acessível em um cenário econômico de juros elevados. Além disso, o consórcio permite que os participantes planejem suas compras de forma mais estratégica. Em tempos de incerteza econômica, ter a capacidade de programar despesas futuras é uma vantagem significativa. Isso ajuda as pessoas a evitar endividamento excessivo e permite um melhor controle financeiro.



Quais as perspectivas dos seus investimentos na área para o ano de 2024?

R: As perspectivas dos investimentos na área de consórcio para o ano de 2024 são muito positivas. Prevemos um crescimento contínuo no mercado de consórcios, impulsionado pela crescente conscientização dos consumidores sobre os benefícios dessa modalidade financeira. Estamos comprometidos em continuar expandindo nossa presença no mercado, oferecendo foco no produto e adaptados às necessidades dos clientes. Isso inclui a diversificação de nossa oferta de consórcios para abranger uma variedade de bens e serviços, de forma a atender a uma ampla gama de públicos. Além disso, estamos investindo em tecnologia e digitalização para aprimorar a experiência do cliente, tornando o processo de adesão e gerenciamento de consórcios ainda mais conveniente e transparente.

Em resumo, estamos confiantes de que nossos investimentos na área de consórcio para 2024 nos permitirão continuar a crescer e a servir nossos clientes de maneira eficaz, mantendo nossa posição como líderes no mercado e oferecendo oportunidades financeiras sólidas aos nossos consorciados.

Rita, Quais têm sido os maiores benefícios do consórcio para o brasileiro que deseja investir?

R: Ausência de Juros: Um dos maiores benefícios do consórcio é a ausência de juros, o que o torna uma opção financeiramente mais econômica em comparação com outras formas de financiamento.

Variedade de Bens e Serviços: O consórcio é versátil e pode ser aplicado a uma ampla gama de bens e serviços, incluindo automóveis, imóveis, viagens e educação. Isso oferece flexibilidade para escolher de acordo com as necessidades e objetivos individuais.

