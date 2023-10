Empresário Santiago Yus é destaque de outubro da Revista 29horas edição Aeroporto de Congonhas

Aena Brasil assume este mês a gestão do Aeroporto de Congonhas. Diretor-presidente da empresa revela quais as principais melhorias a serem realizadas no terminal

O Aeroporto de Congonhas em São Paulo é o segundo terminal mais movimentado do país. Em 2022, 18 milhões de pessoas passaram pelo aeroporto da capital paulista e, neste cenário, uma nova operadora assume a sua gestão, a partir deste mês, com a meta de colocar o terminal na rota dos mais modernos do planeta.

“Estamos tropicalizados, é a única administração no exterior que opera com o nome do grupo, o que reflete esse compromisso””, diz Santiago Yus



A empresa espanhola Aena, maior operadora aeroportuária do mundo, arrematou por 2,45 bilhões de reais o bloco de aeroportos liderado por Congonhas. Para falar sobre essa nova gestão, Santiago Yus, diretor-presidente da Aena Brasil, é destaque da Revista 29HORAS edição Aeroporto de Congonhas/SP do mês de outubro.

Santiago Yus, diretor-presidente da Aena Brasil



Santiago Yus iniciou sua carreira profissional na empresa espanhola Aena há 20 anos, na área de Planejamento e Gestão, e foi diretor dos aeroportos Almeria e Tenerife Sur. Desde novembro de 2019, ele ocupa o cargo de diretor-presidente da Aena Brasil, coincidindo com sua mudança de residência para o Brasil.

Aeroportos brasileiros administrados pela Aena

Crédito: Divulgação



Fluente em português, Yus se firmou no país nos últimos anos e adianta: “Temos um planejamento de melhorias de curto e médio prazos, já trazendo mais conforto e eficiência para a operação atual”, resume o diretor-presidente da Aena Brasil.



A concessão de gestão da Aena no Aeroporto Congonhas é de 30 anos e prevê investimentos de mais de R$3 bilhões nos primeiros cinco anos. Entre os destaques para a melhor experiência dos passageiros, estão: implementação de novas tecnologias no check-in e no despacho de bagagens, uma melhor ambientação na sala de embarque, além da ampliação dos canais de inspeção e de reparos imediatos na infraestrutura das áreas comuns e restrita.

A Aena Brasil é a maior operação da empresa fora da Espanha, o que revela a importância da aviação civil brasileira para o setor: “Estamos tropicalizados, é a única administração no exterior que opera com o nome do grupo, o que reflete esse compromisso”, prossegue Santiago.



Desde o começo de 2020, a operadora também administra seis aeroportos da região Nordeste: Recife, Juazeiro do Norte, João Pessoa, Campina Grande, Aracaju e Maceió. Em 2019, esses seis aeroportos somaram quase 14 milhões de passageiros: “Temos a oportunidade criar polos comerciais nos entornos dos aeroportos e desenvolver essas regiões, que podem se tornar hubs e proporcionar novas conexões para passageiros. Nosso objetivo também é oferecer um serviço de excelência em diversas rotas distribuídas pelo Brasil.”, conclui Yus.



A reportagem especial com Santiago Yus para a Revista 29HORAS ainda detalha planos e critérios de reformas no terminal e compartilha resultados da administração em outros aeroportos do país.

A Revista 29HORAS Edição Santos Dumont deste mês – que traz na reportagem de capa entrevista com a atriz Sophie Charlotte – está também disponível para retirada gratuita nas salas de embarque e desembarque do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro/RJ.