Empresário João Mendes, líder da América Latina em alcance digital, escreve livro sobre carreira

João Mendes Miranda, de 32 anos, é o número 1 do mundo em termos de agenciamento digital. Iniciou sua carreira aos 18 anos no mundo do entretenimento, trabalhando com seu irmão, o humorista Gustavo Mendes. Aos 24, fundou a Non Stop, maior agência de influenciadores digitais da América Latina, por onde passaram Whinderson Nunes, Luccas Neto, Carlinhos Maia, Tirullipa, Deive Leonardo e muitos outros. Criou também as empresas Mega Dreams, a Ingresso Digital e a Chango Digital – todas de muito sucesso. Ajudou diferentes tipos de talentos como professores de línguas, artistas, advogados, médicos, etc, a mergulharem e ganharem dinheiro no digital.

Com o maior alcance digital da América Latina e mais de 100 bilhões de impressões digitais, o empresário brasileiro vive em Orlando, na Flórida, há quatro anos com a sua esposa e mãe dos seus três filhos, a psicóloga Rosiane.

Um dos maiores nomes do marketing e showbusiness da internet, João Mendes tem se dedicado à escrita de seu primeiro livro.

“Em vários momentos da minha carreira, em turnês de shows, reuniões ou no Instagram (@joaomendesmiranda) – as pessoas falavam e ainda comentam: ‘escreve um livro para compartilhar o tanto que você sabe, o que você aprendeu nesses anos’. Então resolvi escrever algumas coisas – entre elas como identificar seus talentos. Sempre ouvimos alguém dizer ‘fulano nasceu para isso’; ‘sicrano nasceu para a música, para a medicina, para ser padre…’. É fato. Mas também é fato que nem todos desenvolvem seus atributos, sua vocação. Muitos nem sabem que talentos têm, sequer sabem que têm algum. Passam pela vida deixando de usufruir, de espalhar, de viver esse presente, essa bênção, essa gratuidade – gratuidade porque nos foi legado sem que nos fosse pedido nada em troca”, explica Mendes.

E continua: “Quem não fica fascinado, deslumbrado, diante de um Picasso, de uma Ferrari, de um Bvlgari? Pois essas maravilhas só foram possíveis e chegaram até nós porque alguém lá atrás acreditou em suas habilidades, em seu sonho, e não mediu esforços para torná-lo imortal. E diferentemente dos criadores e autores dessas coisas que nos maravilham até hoje, temos hoje a Internet, uma ferramenta que nos permite atingir em segundos o mundo inteiro, milhões de pessoas”, ressalta o empresário.

De acordo com João, a ideia do livro não é eternizar seu conhecimento digital na literatura, mas deixar sementes plantadas como todos os antepassados deixaram.

“Acredito até que não somente eu, mas também meus filhos, meus netos, as gerações seguintes, vão poder se orgulhar e tirar algum proveito do meu legado. Todo mundo, por mais simples que seja, tem uma sementinha dentro de si esperando ser descoberta, cultivada e, por que não, espalhada. Você já parou para pensar que tipo de genialidade carrega dentro de si e que, uma vez desabrochada, pode torná-lo um sujeito ‘único’, singular? Já pensou em como será lembrado daqui a cinco, dez, cem anos? Qual será o feito capaz de introduzi-lo nos anais das civilizações que estão por vir?”, questiona João Mendes.

E finaliza: “Se não quer ir tão longe, o que tem feito para não cair no esquecimento?! Neste livro, também conto minha experiência de influenciador digital, mostro como trabalho para fazer com que muitas pessoas exponham os seus talentos, os potencializem e se eternizem na memória de muitos. Se serão lembrados na geração seguinte e nas próximas, não sei, mas muitos deles trabalham duro para isso… Quero que este livro sirva não apenas para os que ainda não descobriram essa sementinha do próprio talento dentro de si e, por isso, fazem uso da rede praticamente como espectadores, ficando à margem do que ela tem para oferecer para o seu enriquecimento pessoal, intelectual e profissional. Quero ir mais longe que isso”.