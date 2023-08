Empresárias reúnem celebridades e marcas no B.O.D.Y., movimento de autoaceitação em SP

Liderado por Ju Ferraz e Carol Veras, movimento de auto aceitação aconteceu em São Paulo no último sábado (5), e debateu temas como maternidade, moda e beleza plurais, saúde mental, comunicação e preconceitos

No último sábado, dia 5 de agosto, São Paulo foi palco da segunda edição do movimento B.O.D.Y., um evento que celebra a autoaceitação e aborda temas que têm um impacto significativo na vida das mulheres. O encontro aconteceu no elegante Rooftop PHD e foi organizado pelas empresárias Ju Ferraz e Carol Veras.

Andy Almeida, Robertita, Amanda Souza, Ryane Leão e Ju Ferraz debateram, no B.O.D.Y., sobre a moda como um movimento inclusivo

Com mais de 600 pessoas presentes e uma programação intensa que durou mais de 10 horas, o B.O.D.Y. trouxe discussões relevantes sobre tópicos como Moda Plural, Beleza Sem Padrões, Maternidade, Saúde Mental, Comunicação, Diversidade e Equidade. A variedade de temas abordados demonstra o compromisso do movimento em abraçar as complexidades da experiência feminina moderna.

Lele Veloso, Taci Veloso, Mayara Russi e Sussu Ramos, bateram um papo sobre estratégias de comunicação eficientes

O evento contou com a participação de celebridades e personalidades influentes, que compartilharam suas perspectivas e experiências em diversos painéis. Entre as presenças ilustres estavam Letticia Munniz, Luiza Brunet, Lore Improta, Mileide Mihaile, Gleici Damasceno, Rob Freitas, Carol Marra, Robertita e Amanda Souza. Essas vozes ressoaram nas conversas, trazendo histórias inspiradoras e gerando diálogos significativos.

Além dos debates emocionantes, o público também teve a oportunidade de interagir com ativações de marcas que elevaram a experiência a outro patamar. Essas ativações proporcionaram um ambiente enriquecedor, onde os participantes puderam vivenciar de perto a mensagem e os valores do movimento B.O.D.Y.

O evento não apenas celebrou a liberdade e a autoaceitação, mas também demonstrou a importância de discutir temas relevantes e transformadores para a vida das mulheres. Através da união de celebridades, empresárias visionárias e um público engajado, o B.O.D.Y. continua a impulsionar mudanças positivas e a inspirar a busca por uma aceitação genuína e empoderada.

Palco B.O.D.Y.

Empreendedorismo Feminino – O papo foi mediado pela escritora e apresentadora Thais Roque, que debateu, junto a Adriana Barbosa (Feira Preta), Marcela Ceribelli (Obvious), Lourrani Baas (Liga Transforma) e Amanda Momente (Wonder Size), a importância de se ter uma rede de apoio para tirar sonhos do papel, e por meio deles, contribuir no crescimento de outras mulheres.

Moda Plural – Assinado pelo Steal The Look, plataforma de moda e lifestyle, o espaço promoveu uma discussão acerca da moda como um movimento inclusivo, que valorize diferentes corpos e exalte a individualidade que cada mulher carrega consigo. O talk recebeu Amanda Souza (influenciadora), Robertita (historiadora e comunicadora), Andy Almeida (modelo e apresentadora) e Ryane Leão (comunicadora e autora).

Influência Digital – Contou com a participação de Carol Marra (atriz), Rob Freitas (comunicadora), Amanda Lyra (artista e palestrante) e Daniel Mafra (Colcci), além de Mônica Salgado, responsável pela condução do debate. O painel, que foi uma parceria entre B.O.D.Y. e Talk com Môni, abordou a transformação digital nas redes sociais nos últimos anos.

Saúde Mental – Onde Gleici Damasceno (influenciadora), Manuela Xavier (comunicadora e escritora), Iza Camargo (apresentadora e palestrante) e Lelê Martins (influenciadora), puderam contar suas experiências pessoais quanto a importância de termos espaços debatendo o tema atualmente.

Maternidade – Lore Improta (dançarina), Isis Broken (atriz e cantora), Lele Saddi (empresária) e Carol Veras (idealizadora do B.O.D.Y.), compartilharam suas experiências como mães de primeira viagem, e como o nascimento de seus respectivos filhos as transformou de diferentes formas possíveis.

Beleza Sem Padrões – Chancelado pela Dove, patrocinadora master do evento, o debate recebeu Letticia Munniz (influenciadora e apresentadora), Dani Rudz (influenciadora), Thais Hagge (VP da Dove) e AngélicaSilva (influenciadora), para discorrem sobre como a sociedade define a trajetória de mulheres com base em seus corpos.

Preconceitos – Assinado pela Calvin Klein, o papo recebeu Mileide Mihaile (dançarina e influenciadora), Kananda Eller (cientista e pesquisadora), Dudu Barros (influenciador), Amanda Lyra (artista) e Fabiana Scaranzi (apresentadora), trouxeram para o momento, experiências pessoais onde não só seus corpos, como suas origens, foram motivos de preconceito.

Palco Movimentos

Simultaneamente, espaço recebeu uma série de mentorias, que foram direcionadas a mulheres assistidas pelas instituições sociais Nós Por Elas, Instituto Proa, Uniber Cultural e a Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários (AFESU). Entre os destaques estavam o bate-papo sobre ESG, por Mari Marcusi e Bettina Grajcer, da Auíri, e Experiências e Parcerias do Futuro, que recebeu Priscila Pellegrini, Tati Oliva e Fernanda Abujamra, todas sócias-diretoras da Holding Clube. Um dos parceiros da edição, o TikTok, além de dispor de um espaço dedicado aos creators presentes, convidou ao palco as influenciadoras Genize Ribeiro, Bielo Pereira e Mirella Qualha para falarem sobre a criação de conteúdo nas redes sociais, em especial na plataforma de vídeos curtos.

E os talks não pararam por aí, no período da tarde, o palco recebeu as sócias fundadoras da Index, Taciana Veloso, Sussu Ramos e Letícia Veloso, bateram um papo com Mayara Russi, host do espaço, sobre como desenvolver uma estratégia de comunicação eficiente e estratégica para escalar sua marca no mercado. Além disso, o espaço também contou com um ‘Papo de Mães’, entre May Russi e Camila Martin; Amanda Lyra, Calu Franco, Simone Sancho e Ida Ferreiro debateram sobre Beleza Natural; Ana Teresa Melo e Malu Del Franco abordaram distúrbios alimentares; e Gizele Costa falou sobre diversidade, inclusão e equidade.