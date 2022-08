Empresária Vanessa Moreno recebe prêmio ‘Gênios da Atualidade 2022’ em noite de gala, em São Paulo

Premiação celebra feitos de personalidades que se destacaram e são exemplo para seus nichos

A noite da última quarta-feira (24) recebeu o evento Gênios da Atualidade, no Auditório Centro Comercial, em São Paulo, onde foram premiadas personalidades que se destacaram em diversos segmentos, como cantores, empresários, humoristas, entre outros, que fizeram a diferença através do seu trabalho.

“É uma honra estar aqui esta noite. Não desistam, não parem no primeiro obstáculo, vão em frente que tudo vai dar certo”, declara Vanessa, durante a entrega do prêmio

Dentre as premiadas, está Vanessa Moreno, esposa do apresentador Marcão do Povo, que possui uma trajetória profissional pautada na liderança e empreendedorismo. Aos 16 anos, já conquistou sua primeira empresa – uma escola para ensino da língua inglesa. Desde que se casou, faz gestão da carreira do marido, tendo ambos conquistado juntos sua própria emissora, afiliada da Band.

Além dessa ocupação, Vanessa também fundou, em 2019, a empresa Aki Pode Consultoria e Intermediação de Negócios, responsável por intermediar negociações e abrir oportunidades de empreendimentos. A empresária também é líder da Akiwell, empresa de suplementos alimentares, ao lado da sua sócia Rafaella Santos, que aplica tecnologia e pesquisa nos produtos, com o propósito de inspirar os consumidores a prestarem atenção à saúde.

Moreno é esposa do apresentador Marcão do Povo e está à frente de empresas de sucesso

Em 2022, Moreno se tornou sócia de mais uma empresa, Viva Mais Plan, que emprega cerca de 200 colaboradores – o seu mais novo desafio profissional. “Na empresa, todos a chamam de Sra. Moreno, mulher maravilha na verdade, porque ela sabe exatamente tudo sobre cada departamento e não esquece de absolutamente nada”, explica uma postagem em seu perfil no Instagram.

A ocasião contou com apresentação de Michelle Pandora, apresentadora da TV Caras e de outras mídias, conhecida também por apresentar famosos concursos de beleza. Além da empresária, outros convidados foram premiados, como MC Trans, Filippe Neto, Rubens Barrichello, César Bueno, Bárbara Jimenez, Pyong Lee, entre outros, que receberam troféu e certificado, além de ganhar visibilidade na Revista Caras.

Premiados receberam troféu e certificado, além de visibilidade na Revista Caras

No perfil do Gênios da Atualidade no Instagram, a organização celebrou a entrega dos prêmios. “Hoje é o dia de celebrar os grandes Gênios da Atualidade Brasil. Pessoas que estão fazendo a diferença por onde passam e transmitindo sua mensagem de superação pelo mundo. Essa premiação foi criada para mostrar para outras pessoas, do mesmo nicho, que existem pessoas que fizeram dar certo”.

A empresária também é líder da Akiwell, empresa de suplementos alimentares, ao lado da sua sócia Rafaella Santos

E conclui: “Quem carregar o troféu do Gênios, terá uma grande responsabilidade, muito mais do que um simples reconhecimento ou valorização do trabalho, um Gênio da Atualidade carrega um legado. O legado de impactar pessoas e mostrar que é possível chegar ao topo, do seu jeito, com seus caminhos. E principalmente, que todos os profissionais merecem respeito e aplausos não só no dia de hoje, mas todos os dias. Parabéns a todos indicados desse ano! Que vocês possam carregar o legado do Gênios da Atualidade até o fim”.