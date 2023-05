Empresária Vanessa Moreno realiza ‘Chá das Mulheres’ em parceria com igreja ‘Harvest Field Church’

Esposa do apresentador Marcão do Povo abriu as portas de sua casa para evento que realiza todos os anos em parceria com igreja; desta vez, contou seu testemunho de fé e superação

Mais uma vez, a o ‘Departamento de Mulheres de Conquista’ da ‘Harvest Field Church’ (HFC Sampa) em parceria com a empresária Vanessa Moreno organizaram um encontro entre mulheres que visam amar, cuidar e conectar no amor de Cristo, para que sejam as maiores influenciadoras do Reino de Deus. O encontro aconteceu no último sábado (13), na residência de Vanessa, esposa do apresentador Marcão do Povo.

Segundo Vanessa, a proposta é reunir as mulheres da igreja em um momento de comunhão e fé. Além da pregação da palavra, o evento oferece outras atividades para as participantes. Este ano, o evento iniciou-se com a pastora Rose Silva (vice-presidente da HFC Sampa e líder das Mulheres de Conquista – MC) homenageando Vanessa Moreno e a pastora Vanessa Barbosa (2ª Líder MC) pelo lindo trabalho realizado – referindo-se ao encontro.

Em seguida, ocorreu o momento mais aguardado: a anfitriã Vanessa Moreno compartilhou seu testemunho de superação e fé com as participantes. A personal organizer Ana Paula Rodrigues deu uma palestra sobre organização e a personal branding Cris Correia falou um pouco sobre seu trabalho.

As participantes realizaram um bazar com roupas novas e semi-novas, o qual toda a verba foi revertida para a compra de utensílios de cozinha para a igreja. Para celebrar a comunhão, o chá teve muita comida, risadas e celebração entre 60 mulheres que participaram.