Empresária e mentora Rita Lima anuncia lançamento de linha vegana de cosméticos para setembro

A empresária Rita Lima, que atua há 13 anos no segmento de consórcio, acumula atualmente mais de 100 mil seguidores em sua conta no Instagram, onde publica conteúdos sobre como ser bem-sucedido nos negócios.

Com a expertise de anos de carreira e sua formação em Programação Neurolinguística (PNL), que adquiriu através do curso de Starter Practitioner pelo Neuro Training Institute, Rita também oferece mentoria para quem deseja mudar de vida.

Agora, é a vez da empresária investir em um novo setor, com foco em produtos faciais rejuvenescedores e veganos, que tem previsão de lançamento para setembro de 2022. Em entrevista, Lima fala sobre a novidade.

Analice Nicolau pergunta: Você administra um consórcio, faz mentorias, se prepara para lançar um livro e, agora, pretende investir no segmento de cosméticos. O que as pessoas podem esperar mais de você no ramo dos negócios?

Rita Lima responde: Nem eu sei o que esperar de mim. Não sou uma pessoa limitada, gosto de novos desafios, novos negócios e sempre que vejo uma oportunidade em um ramo diferente, eu invisto tempo e energia necessária para que funcione toda empreitada que eu entrar.

Analice Nicolau: Qual será a linha de cosméticos que você irá lançar e o que te motivou a investir em mais esse segmento de negócio?

Rita Lima: Será uma linha de produtos faciais, rejuvenescedores. Hoje já temos tudo pronto, como a marca, o nome, os produtos, mas ainda não podemos divulgar em mídias sociais o que está por vir. Só tenho uma coisa pra falar: vem coisa muito boa por aí!

Analice Nicolau: Qual o diferencial que você irá oferecer aos seus clientes? Essa linha de cosméticos atenderá o público feminino e masculino?

Rita Lima: A qualidade é excepcional, além de que todos os produtos são veganos, produzidos de maneira ecológica, cheirosos e, claro, o resultado depois de um tempo de uso é surreal! A primeira linha será direcionada ao público feminino, mas como é tratamento de pele, ambos podem usar!

Analice Nicolau: Como se dará o lançamento dessa linha de cosméticos?

Rita Lima: Vamos fazer barulho! Estamos terminando de organizar algumas parcerias, fechar alguns contratos e investir pesado na divulgação.

Analice Nicolau: Quando as pessoas já poderão ter acesso a esses produtos?

Rita Lima: Em breve… acreditamos firmemente que no mês de setembro (de 2022) toda linha já estará aberta ao público.

Analice Nicolau: Você terá uma loja física ou as pessoas terão um site no qual elas poderão comprar os produtos?

Rita Lima: Inicialmente, pretendemos realizar as vendas na nossa loja online e, como já havia citado, estamos fechando algumas parcerias, que vão divulgar e revender os produtos da linha.

Analice Nicolau Quais são as suas perspectivas futuras?

Rita Lima: Em breve vamos lançar novos tipos de cosméticos, maquiagens e também iniciar uma linha exclusiva para os homens.

Para acompanhar o trabalho de Rita Lima, clique aqui. https://www.instagram.com/limaritah/