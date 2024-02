Empresária do Sul de MG: Elaine da Band recebe visita de Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo

Encontro aconteceu em rádio e na casa de empresária nesta quarta (07)

Nesta quarta-feira, 07 de fevereiro, a empresária do Sul de Minas Gerais, Elaine da Band recebeu em sua emissora (Rádio Band FM) e depois em sua casa, o cantor sertanejo Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, e seu empresário Rogger Inácio. Na primeira parte do encontro, Matheus Vargas foi entrevistado na emissora, já na segunda parte ele participou de um jantar na casa de Elaine e cantou algumas músicas.

“Eu fiquei imensamente feliz, foi uma honra receber o Matheus Vargas em casa, junto com toda equipe, ele é um menino com vários princípios, que está agora nessa nova empreitada, na parte musical, a qual não tenho dúvida alguma que será uma nova referência musical. São pessoas com princípios, com valores que me deixaram muito honrada com essa visita”, declarou a empresária, Elaine da Band.

A empresária relata que o encontro ocorreu por intermédio da divulgadora Vanessa Rios, da empresa “Sem Fronteiras”, que ligou para Elaine para agendarem a participação de Matheus Vargas na rádio, dando sequência ao “Pé na Estrada” que ele estava fazendo ao visitar várias emissoras do Sul de Minas Gerais. Elaine revela também que ela e Vanessa Rios possuem uma relação de mais de 20 anos, com Vanessa encaminhando para Band FM, vários artistas que desejam terem suas músicas divulgadas.

“Ela me trouxe o Matheus Vargas, que a gente conhece através da mídia, através do trabalho, mas eu ainda não tinha o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e aí ela o trouxe para apresentar o trabalho do DVD, o qual vão ter um novo DVD que ainda estão com local a definir, que provavelmente vai ser Goiânia, com trabalho da música dele, Raparigueiro, junto com o Zé Felipe, que está um sucesso, que acho que vai ser uma das músicas mais estouradas para o Carnaval. Foi uma honra recebe-los tanto na minha emissora, em especial na minha casa”, contou Elaine. Ainda sobre o encontro, ela completa: “O Matheus e o Roger nós nos conhecemos ontem, mas foi um conhecimento que é pra uma vida toda, são pessoas que eu quero pra minha vida. Já estou com saudades, em breve estaremos juntos novamente”.

Sobre os próximos projetos do cantor e sobre o papel da mídia, Elaine conclui: “Tem um projeto novo do Matheus, um novo do DVD, o qual com certeza vou estar presente. Como eu coloquei, são pessoas que eu quero para minha vida, a gente tem muito conhecimento nessa área, as várias pessoas que a gente conhece, comercialmente, e algumas pessoas que se tornam pessoas que nos agregam, que parece que a gente se conhece a anos, foi um encontro, realmente, de almas. Pessoas super do bem. Só torço por esse menino, eu acho que tem tudo para se alavancar dia a dia, não por referência, por ser filho de um cantor famoso, mas pelos seus próprios dons e pelos seus méritos. Nós que somos da mídia, que somos da imprensa, temos que prestigiar e mostrar realmente que é de valor”.