Empresária brasileira cria método exclusivo de gestão e reúne advogados brasileiros em Nova York

No Brasil, advogados lidam com um paradoxo: trabalham intensamente, mas alguns não conseguem estruturar uma gestão financeira eficiente, muito menos equilibrar o negócio com qualidade de vida. A falta de planejamento, precificação equivocada e a ausência de previsibilidade financeira colocam milhares de bancas em risco, mesmo com alta demanda de clientes. E pior, a sobrecarga e a falta de habilidade gerencial desmotivam equipes e comprometem os resultados.

“A advocacia precisa parar de romantizar o caos. É possível estruturar um escritório altamente lucrativo sem abdicar do controle estratégico e do bem-estar.” A afirmação é da contadora e especialista em finanças jurídicas Beatriz Machnick, que desenvolveu o Método MAC, uma tríade exclusiva que devolve o equilíbrio por meio da reestruturação financeira pela correta gestão dos recursos, do tempo e das emoções. Referência no setor, Beatriz aplica esse olhar na gestão financeira terceirizada de mais de 100 bancas no Brasil e movimenta cerca de R$ 800 milhões em faturamento de negócios jurídicos de diferentes portes.

O sucesso da abordagem levou Beatriz a expandir sua atuação para fora do Brasil. Após palestrar para advogados dos Estados Unidos e Portugal, em junho deste ano, em Nova York – onde mantém um braço internacional com a sua empresa, a BM Finance Group – sediará a terceira edição da imersão do Método MAC, evento que já reuniu advogados de cinco países para um treinamento intensivo. A experiência vai além do tradicional formato de palestras e mentorias: o evento inclui muito networking e atividades interativas pela cidade, o que desperta uma nova perspectiva sobre equilíbrio financeiro e qualidade de vida na advocacia.

Diferente de abordagens convencionais, o Método MAC vai além dos números e trata do equilíbrio e construção de uma mentalidade estratégica. “Em sua formação acadêmica, os advogados são educados para dominar leis, não para serem empreendedores. Sem um modelo de precificação estruturado, eles operam no escuro, sem saber se estão de fato lucrando”, explica Beatriz Machnick.

O método ensina profissionais a calcular honorários com precisão, o que significa considerar custo operacional, tempo investido e rentabilidade real de cada causa. O resultado? Mais escritórios com negócios sustentáveis e profissionais satisfeitos, com carreiras bem desenvolvidas. A gestão de capital humano é outro pilar da consultoria e do Método MAC – sejam pessoas que integram a equipe ou o cliente cuja experiência está no coração das estratégias criadas pela empreendedora.

A empresária não chegou a esse nível por acaso. Antes de liderar a BM Finance Group, Beatriz teve que enfrentar o próprio mercado e, no início de sua trajetória, portas fechadas. Recusada em programas de trainee por não ter estudado em uma faculdade de elite e por não falar inglês fluentemente, aos 22 anos, ela decidiu abrir seu próprio negócio. Atualmente, lidera uma das maiores consultorias de gestão financeira para a advocacia do Brasil e conduz eventos internacionais de alto impacto. “Nunca me encaixei nos padrões do mercado, então criei meu próprio caminho. Agora, quero que advogados aprendam a construir negócios que, além de sobreviverem, prosperem”, diz.

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

O Método MAC desafia o modelo tradicional que por muito tempo dominou a advocacia: a ideia de que honorários devem ser calculados apenas com base no valor da causa ou em uma estimativa subjetiva. Beatriz trouxe para o setor um olhar financeiro mais técnico, que considera cada processo como um ativo estratégico dentro da estrutura do escritório.

A abordagem já foi incorporada por bancas que antes sofriam com previsões incertas e que, hoje, operam com maior previsibilidade e crescimento sustentável. “Esse é o meu quarto Método MAC e faço questão de vir todos os anos. É o momento em que eu arquiteto novos projetos e agrego conhecimento, pois temos contato com o que há de mais atual em gestão”, compartilha a advogada previdenciária, Areta Câmara, sócia do escritório Sutti Advogados, de Jundiaí (SP).

Com a internacionalização de sua metodologia e a realização da imersão em Nova York, Beatriz Machnick reforça uma mensagem poderosa: a advocacia não precisa ser sinônimo de instabilidade financeira. Com um modelo de gestão eficiente, advogados podem transformar seus escritórios em negócios altamente rentáveis – e, o mais importante, sem sacrificar a saúde mental, qualidade de vida e valorizando tanto a equipe quanto os clientes.



SERVIÇO

3º Método MAC em Nova York

23 e 24 de Junho de 2025

Nova York, EUA

Quinta Avenida, 600, Rockefeller

Filial da BM Finance Group.

Horários:

Segunda-feira (23): Das 13h às 18h

Terça-feira (24): Das 11h às 16h

Mais informações: https://bit.ly/mac-em-ny