Empresária Aryane Garcia impulsiona mercado de eventos no Agronegócio

Enquanto o mercado de eventos continua sua trajetória de crescimento constante, uma empreendedora visionária tem se destacado no setor do Agronegócio: Aryane Garcia. Essa jornalista de formação e apresentadora experiente, com passagens por grandes emissoras como SBT, Band, Gazeta e Record, é também a proprietária da renomada agência de marketing e eventos AGX Estratégias, fundada em 2008.

Uma visionária nos bastidores do agronegócio

Aryane não é uma figura estranha aos holofotes, pois desde 2012 tem somado projetos de sucesso à sua carreira, incluindo a produção de eventos próprios e participações em celebrações internacionais, como o Brazilian Day, New York Fashion Week e New York Bridal Fashion Week. Além disso, ela atuou como correspondente internacional no Jornal The Brasilians.

Após residir fora do Brasil por alguns anos, Aryane escolheu a cidade de Rio Preto, interior de São Paulo, como seu novo lar. Ela mantém uma agenda agitada, equilibrando seus projetos entre o Brasil e os Estados Unidos. Embora ainda mantenha representações pontuais na televisão, Aryane concentra a maior parte de seu tempo em eventos.

Atualmente, Aryane lidera sua agência de comunicação, que engloba a organização de eventos e consultorias diversas. Ela também apresentou um podcast de discussão política que atraiu atenção internacional. Em abril de 2023, sua equipe lançou o evento “Mulheres in Action” na Faria Lima, um coquetel para 80 empresárias, uma reinterpretação do bem-sucedido “Mulheres em Ação” realizado no interior.

Aryane também atuou como coprodutora do “Troféu JK” no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e em agosto lançou a primeira edição do “AgroTalk Business”, um jantar empresarial que reuniu produtores rurais e figuras importantes do Agronegócio brasileiro.

Ela compartilha seus planos futuros com entusiasmo: “Estamos trabalhando intensamente para viabilizar um evento inovador que deve ocorrer no final de novembro, na capital paulista. Será um evento com um forte componente social e, com certeza, irá impactar o cenário empresarial”.

Além de atender a uma carteira de clientes tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Aryane desempenha um papel fundamental como vice-presidente do Núcleo Jovem Jornalista na Associação Paulista da Imprensa e é membro da Associação Brasileira de Imprensa Internacional, sediada em Miami, nos Estados Unidos. Ela é uma verdadeira referência na conexão entre o jornalismo, os eventos e o sucesso internacional no mundo dos negócios.