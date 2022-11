Empresa que desenvolve soluções e produtos para promover saúde e bem estar fecha parceria com o  Instituto Neymar Jr.

Dr. Gregory Markarian é o CEO da Animed Brasil, recém chegada ao país



A Animed Brasil atua há alguns anos no norte dos Estados Unidos, onde desenvolve produtos que proporcionam o bem-estar, alívio das dores e melhora da performance de atletas e praticantes de atividades esportivas em geral.

O Instituto Neymar Jr analisou e aprovou os produtos comercializados pela Animed Brasil, endossando e reforçando os benefícios para o cuidado e bem-estar dos usuários das camisetas e demais produtos posturais.

Gregory atuou como médico para equipes profissionais e amadoras, incluindo o Miami Dolphins, a Florida Marlins, a Liga Profissional de Voleibol Feminino dos Estados Unidos

Entre esses produtos estão as roupas posturais de alta tecnologia de marca Alignmed®️ e Evidence-Based Apparel®️, cujo conceito foi elaborado por médicos e cientistas do esporte para a correção da má postura e consequentemente o alívio das dores do pescoço, dos ombros e coluna e melhora da performance dos atletas.

No comando da empresa está o Dr. Gregory G. Markarian, MD, que tem mais de 20 anos de experiência e é especializado no tratamento de ombro, joelho e de todas as lesões relacionadas ao esporte. Pioneiro em novas tecnologias em cirurgia ortopédica, Gregory é especialista em Artroscopia de Portal Único (SPA) – uma nova técnica artroscópica minimamente invasiva, projetada para substituir a necessidade de duas ou três incisões exigidas pela artroscopia padrão. Ele atuou como médico para equipes profissionais e amadoras, incluindo o Miami Dolphins, a Florida Marlins, a Liga Profissional de Voleibol Feminino dos Estados Unidos, o Chicago Enforcers, o Naperville Youth Football, entre outras, o que o transformou em um profundo conhecedor das lesões esportivas.

“Meu interesse na parceria veio da vontade de transformar a marca da Animed Brasil em uma referência para crianças e jovens praticantes de esportes. Pelo fato de o Instituto Neymar Jr ser referência mundial, a parceria certamente ganhará uma grande visibilidade à Animed, além de posicioná-la como atuante junto às pessoas em situação de vulnerabilidade social.” – afirma Gregory.

As roupas posturais trazidas ao Brasil pela Animed Brasil, são desenvolvidas e comercializadas pela empresa Alignmed®️ Brasil e foram inspiradas na tecnologia do Kinesio Tape – tratamento adotado por médicos do esporte, ortopedistas, fisioterapeutas e quiropratas em atletas e praticantes de atividades esportivas. Têm registro no FDA (Food and Drug Administration) dos Estados Unidos, além de registro na Anvisa no Brasil. Os produtos contam com a tecnologia exclusiva – Alignmed®️ e EvidenceBased Apparel®️ – e foram projetadas e desenvolvidas por um grupo de médicos e cientistas do esporte (Alignmed®️ Medical Advisory Panel – AMAP). Os produtos também contam com uma matriz anatômica de faixas, painéis e costuras, coletivamente denominadas NeuroBands®️.

A tecnologia Alignmed®️ como aliada contra a dor

As NeuroBands®️ e o Evidence Based Apparel®️ são terapias realizadas através das roupas posturais que ativam os músculos e melhoram o tônus muscular, o desempenho, a postura, o equilíbrio e reduzem a dor. Têm como alvo os grupos musculares específicos, em uma sequência cinética para influenciar o sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal) e seu papel essencial no movimento, prevenção e recuperação de lesões.

A solução é apoiada por pesquisas inéditas e experiências clínicas realizadas em mais de 1 milhão de pessoas que usaram o vestuário. Com base nas evidências dos estudos, a adoção das roupas posturais pode ser uma opção ou complemento às terapias tradicionais com medicamentos prescritos, fisioterapia e intervenção cirúrgica.