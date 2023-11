Empresa de ventilação industrial inova com soluções que melhoram a qualidade do ar para trabalhadores

Através de sistemas de ventilação desenvolvidos pela fábrica, o ar é renovado e tem sua qualidade, a higiene e a temperatura do ambiente melhoradas

A qualidade do ar em ambientes industriais desempenha um papel crucial na segurança, saúde e eficiência dos trabalhadores. Na constante busca por soluções que melhoram a ventilação industrial, a Ar Natural emerge com inovação em São Paulo, prometendo recursos eficazes com tecnologia de ponta.

Através de sistemas de ventilação desenvolvidos pela fábrica, o ar é renovado e tem sua qualidade, a higiene e a temperatura do ambiente melhoradas. Isso não apenas garante a saúde e bem estar dos trabalhadores, mas também contribui para a segurança, incluindo medidas para situações de emergência, como incêndios.

Iniciando com exaustores eólicos, a Ar Natural evoluiu para se tornar uma empresa de engenharia, desenvolvendo projetos personalizados. Diego Alonso, o engenheiro e sócio responsável pelo projeto, compartilha a trajetória da empresa: “Há cerca de três anos, começamos a estudar normas e nos especializar. Hoje, somos fabricantes e engenheiros, atendendo demandas específicas do mercado.”

Dentre os clientes, a estrutura atende hipermercados, restaurantes, fábricas, metalúrgicas e indústrias de todos os ramos. Diego revela que nos últimos três anos, o faturamento da empresa dobrou, alcançando um recorde no último ano. “Fechar negócios com grandes franquias contribuiu para esse crescimento, estamos ampliando a fábrica para atender à crescente demanda”, ressalta Diego.

Conforme o sócio da fábrica, foi desenvolvido um sistema de despoeiramento recentemente para uma indústria de PVC, onde foi eliminado completamente o pó do ambiente. Além disso, foi implementado um sistema para tratar gases químicos, contribuindo para a sustentabilidade e o meio ambiente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os investimentos em tecnologia foram pensados para manter a Ar Natural na vanguarda, com máquinas de corte a laser, dobradeiras de última geração e um departamento de usinagem. Além disso, a empresa busca pela qualificação dos colaboradores. “Ajudamos financeiramente nos estudos, desde faculdades até cursos técnicos. Nosso foco está na ampliação física e na capacitação da equipe, pois queremos líderes autossuficientes, enfrentando desafios e desenvolvendo soluções inovadoras”, finaliza o sócio.