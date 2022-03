Empresa brasileira que se inspirou na Muscle Beach, academia ao ar livre, é contratada pela marca norte-americana

A academia está localizada em Los Angeles

Os norte-americanos ganharam uma novidade incrível para manter a forma e a saúde. A Muscle Beach, uma das maiores e mais famosas academias ao ar livre do mundo, foi finalmente reinaugurada em Los Angeles, na Califórnia, com equipamentos incríveis de aço inoxidável, produzidos pela Mobiliários Urbanos Desportivos (Mude).

A Muscle Beach, academia ao ar livre referência no mundo, é frequentada por grandes nomes, como Arnold Schwarzenegger



A inauguração do espaço já deveria ter acontecido, mas precisou ser adiado por conta da pandemia de Covid-19. O mais interessante da parceria internacional entre a Mude e a Muscle Beach é que a academia inspirou o empreendedor Marcus Moraes a criar a empresa de mobiliários.

O material usado por Marcus não sofre oxidação, ou seja, não enferruja e se adapta muito bem em ambientes praianos sem possuir desgastes ao longo do tempo



O criador da Mude conheceu a academia ao ar livre aos 21 anos, em 1996, e percebeu como os equipamentos sofriam com as condições locais. Ao voltar para o Brasil, Marcus trouxe a ideia da academia ao ar livre, criando a Mude com sede em Bonsucesso, no Rio de Janeiro, mas com um grande diferencial: todos os equipamentos produzidos com aço inoxidável.

A Mude oferece soluções completas e acessíveis de treinamento e infra‐estrutura ao ar livre



“Dezenove anos depois fomos contratados pelo próprio fundador da Muscle Beach para o projeto de reforma da sua academia. Sim! Aquela mesma que foi a inspiração inicial para a Mude. No final de 2018, enviamos diretamente para a Califórnia nossos equipamentos, fabricados na Unisuam, onde temos nossa fábrica em Bonsucesso”, concluiu Moraes.