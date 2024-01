Empresa brasileira participará de evento no Qatar para inovar na educação médica global

Science Play apresentará aplicativo para profissionais da área na edição de 2024 da WEB SUMMIT

A Science Play, empresa brasileira, participará entre os dias 26 a 29 de fevereiro de 2024 da WEB SUMMIT QATAR, em Doha. A edição deste ano promete ser um evento de alta importância no cenário tecnológico mundial, tendo a expectativa de receber mais de 7.500 participantes, incluindo 300 investidores e 800 startups. Além disso, contará com um grupo diversificado de palestrantes influentes de várias áreas, incluindo fundadores e CEOs de startups, líderes de grandes empresas e personalidades do meio tecnológico. Os palestrantes brasileiros no evento serão o pentacampeão pelo futebol brasileiro, Gilberto Silva; o youtuber, Felipe Neto; Márlyson Silva do Transfero Group; e Monique Lima da Mimo Live Sales.

“Este produto promete transformar a maneira como os profissionais de saúde acessam e consomem informações científicas. Num mundo onde mais de um milhão de artigos científicos são publicados anualmente, praticamente dois a cada minuto, este aplicativo oferece uma solução prática e eficiente para se manter atualizado em qualquer lugar”, afirma Brunno Falcão, líder da Science Play, sobre o inovador aplicativo de audiobook e audiopaper.

A empresa liderada por Brunno Falcão, que apareceu no Web Summit pela primeira vez em 2018, vem exercendo um papel fundamental na transformação do aprendizado e desenvolvimento profissional na área da saúde. Com participação na edição deste ano e com o lançamento do inovador aplicativo, a Science Play se consolidará ainda mais no mercado ao promover a ligação entre tecnologia, educação e saúde. A missão da empresa brasileira Science Play é a busca intensiva pelo conhecimento e pela inovação, que é comprovada por eventos como Arnold Conference, Nutrição Brasil e MedBrasil e na criação de aplicativos educacionais acessíveis para todos e escaláveis.

“Levaremos ao Catar nosso novo produto, um aplicativo de audiobook e audiopaper, que não apenas facilita o acesso a estudos médicos, mas também inova em um mercado de audiobooks avaliado em US$ 32 bilhões e no mercado de educação em saúde, avaliado em US$ 184 bilhões”, revela Brunno Falcão.

No momento, a Science Play já alcança mais de 125.000 profissionais de saúde, distribuídos em até 95 países. Com o novo aplicativo, espera-se que ele atinja um mercado de 80 milhões de profissionais da área nos próximos seis anos, de acordo com a revista Human Resources for Health. O desenvolvimento desse aplicativo pela empresa é essencial, pois ressalta não só o objetivo pelo faturamento, mas também a importância de incentivos que melhorem a saúde a nível global, visto o aumento no número de doenças e as constantes crises enfrentadas nos serviços de saúde,