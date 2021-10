Empreendimento VITA Boulevard une residência, trabalho, conveniência e lazer em Gramado

A previsão é de que 80% dos espaços do empreendimento estejam funcionando até o fim do ano

Nesta sexta-feira, 22, Gramado-RS receberá oficialmente um dos empreendimentos mais esperados de 2021: o VITA Boulevard, que une residência, trabalho, conveniência, serviços, lazer e muito mais em um só lugar. Esse imóvel ficará marcado na história como o primeiro multiuso da região, contando com apartamentos, hotel, lojas e até consultórios médicos.

O empreendimento inovador está localizado no centro da cidade, na Rua São Pedro, 757. Ele está estrategicamente posicionado próximo aos principais pontos turísticos do município e é perfeito para moradia dos cidadãos da região e também para turistas, que querem se hospedar e fazer compras.

As 6 torres do Vita Boulevard contam com dois subsolos com mais de 500 vagas de estacionamento

O VITA Boulevard é uma tendência mundial e foi realizado pela Toniolo, Busnello, Laghetto/PRG, Benin Imóveis e Incorporadora Pádova. O local oferece um mix de 57 lojas, 30 Studios Residenciais e 37 salas na Torre Office, além de um Hotel Laghetto Stilo VITA com 140 apartamentos, em meio a duas torres residenciais de 56 apartamentos de um e dois dormitórios – ambos com suíte e churrasqueira.

O diretor do VITA Boulevard, Leandro Rolim, destaca que o empreendimento foi muito bem recebido pelo mercado com praticamente todas as lojas locadas

O diretor do VITA Boulevard, Leandro Rolim, destaca que o empreendimento foi muito bem recebido pelo mercado com praticamente todas as lojas locadas e previsão de cerca de 80% funcionando até o final do ano. As outras devem abrir entre janeiro e fevereiro de 2022. Entre as novidades, os restaurantes La Vinicola, Cacique Restobar, a doceria alemã Das Haus, Kopenhagen, Emporio Santo Queijo, Wills Bar, Bali Pub, Intimissimi Calzedonia, Tip Top e Belshop, Hering, entre outras.

Gramado é um local muito procurado por turistas do mundo inteiro

Para garantir um ambiente impecável à nível de Gramado, o empreendimento conta com tratamento paisagístico elaborado pelo conceituado Escritório BurleMarx. O imóvel tem um ar de modernidade e sofisticação com uma ambiência paisagística diferenciada através de belos jardins e espaços agradáveis à contemplação, estar e diferentes tipos de uso. O lançamento acontece nesta sexta-feira, 22, em um evento super especial para convidados a partir das 17h30.