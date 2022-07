Empreendedorismo feminino com propósito: empresária Aline Salvatto promove prêmios e encontros que valorizam e unem profissionais

A empresária capixaba empreende há mais de dez anos e tem cinco empresas focadas em gerar valor e reconhecimento

Quando pensamos no universo empresarial, logo surge em mente um cenário com bastante competição e correria. Mas a empresária Aline Salvatto decidiu ir totalmente na contramão dessa premissa e é responsável por iniciativas que promovem o apoio, união e o crescimento dos empreendedores do estado do espírito santo e do Brasil.

Prêmio Mulheres de Valor está entre as iniciativas promovidas por Aline

Com mais de dez anos de atuação no mercado, entre todas as iniciativas promovidas por Aline, o Prêmio Mulheres de Valor está em destaque. “O objetivo é valorizar o protagonismo da mulher no cenário empresarial capixaba e estimular o empoderamento feminino, com uma linda noite de entrega de troféus, palestras e uma verdadeira experiência de reconhecimento, sororidade e empoderamento feminino”, detalha.

Ainda em relação a prêmios, Aline também é idealizadora do Prêmio Valor Empresarial que já está indo para a sua 5º edição e é referência no Espírito Santo. “O prêmio valoriza médias e grandes empresas e estimula o cenário empresarial capixaba. A premiação é um sucesso e já ultrapassou a marca de um milhão de votos no site oficial do evento”, revela.

Encontros de milhões

Prêmio Valor Empresarial chega a sua quinta edição e é referência no Espírito Santo

Aline Salvatto é idealizadora de dois eventos que promovem encontros muito importantes: O Encontros de Valor e também o Empreenda Espírito Santo. O Encontro de Valor é um encontro empresarial que tem como objetivo unir pessoas e propósitos, um momento de networking – expressão em inglês utilizada para se referir a rede de contatos-, muita informação e uma rede de apoio entre os empresários participantes. “O encontro conta com palestrantes referência no ramo empresarial capixaba, espaço para exposição de produto, entrevista televisiva, buffet e muito aprendizado”, enumera.

Já o Empreenda Espírito Santo é um evento destinado a empresários do

município para uma troca de experiência, espaço para networking e um momento de brainstorming -expressão em inglês utilizada para se referir a ‘chuva de ideias’- entre os empresários. “Tudo isso para pensar em ideias que façam a diferença e proporcionem o melhor para o setor empresarial local”, contextualiza.