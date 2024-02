Empreendedores transformam compromisso ambiental em 100 mil hectares de esperança na Amazônia

Renan Vitoriano Bohem e Glenis Steckel lideram a conservação ambiental no coração do Amazonas, preservando uma área maior que cidades inteiras

No coração da Amazônia, dois empresários têm redefinido o significado de sucesso no mundo dos negócios, não apenas pelo lucro financeiro, mas pelo imensurável impacto ambiental positivo que têm gerado. Renan Vitoriano Bohem, à frente da Milênio Empreendimentos, e Glenis Steckel, comandando a World Forests Soluções Ambientais, tornaram-se referência em compensação ambiental, ajudando a preservar mais de 100 mil hectares de floresta amazônica.

Ambos, com mais de uma década de experiência na aquisição e venda de áreas em unidades de conservação, não só protegem a fauna e flora local mas também oferecem uma solução real e eficaz para empresas com passivo ambiental. Através de suas ações, Renan e Glenis não apenas buscam compensar os impactos negativos da agricultura e pecuária mas também criar um modelo sustentável de negócios que possa ser replicado em outras regiões.

Localizadas em Manicoré e Manaus, respectivamente, as empresas Milênio Empreendimentos e World Forests Soluções Ambientais destacam-se por sua abordagem inovadora no mercado de compensação ambiental. Ao doar terras adquiridas para o ICMBIO para preservação, os empresários demonstram um compromisso genuíno com a conservação da Amazônia, indo além das obrigações legais e contribuindo para a manutenção do bioma mais importante do planeta.

Esta iniciativa não só ajuda a preservar o meio ambiente mas também serve como um exemplo de como o setor privado pode desempenhar um papel fundamental na luta contra as mudanças climáticas. Ao integrar o agronegócio e o direito ambiental, Renan e Glenis mostram que é possível alinhar interesses econômicos com a conservação ambiental, criando um legado de sustentabilidade para as gerações futuras.

A história de sucesso destes empresários é um lembrete poderoso de que cada hectare de floresta preservado conta na luta contra o desmatamento e na preservação da biodiversidade. Seu trabalho não apenas contribui para a saúde do planeta mas também oferece uma nova perspectiva sobre como negócios e meio ambiente podem coexistir harmoniosamente.