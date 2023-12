Empreendedor Sylvano conta como a rede de delivery Aham Forneria que conquistou o Rio de Janeiro está conquistando o Brasil

Com 16 lojas espalhadas pelo país, a Aham! alcançou os paladares mais exigentes com suas franquias de pizzas, sushis e esfihas

No cenário movimentado das franquias brasileiras, Aham Forneria se destaca pela visão empreendedora de seu fundador, Sylvano Marques, que transformou uma experiência de 23 anos no ramo em uma franquia de sucesso. A rede, nascida na região do Parque Olímpico, conquistou o Rio de Janeiro e agora lidera diversas regiões do Brasil.

A jornada de Sylvano começou em 2018, quando viu o potencial de entrega e decidiu transformar sua loja em algo maior: uma franquia. Com 16 lojas espalhadas pelo Brasil, a Aham Forneria conquistou os paladares mais exigentes, garantindo não apenas um faturamento sólido, mas também um feedback positivo dos clientes. Segundo o fundador, o segredo do sucesso da marca Aham! está em sua identidade única, fora da curva. O empreendedor destaca alguns dos pilares essenciais que a marca prioriza, como trabalhar com os melhores produtos disponíveis no mercado, sendo associado a marcas fortes, como a Seara. No entanto, o diferencial vai além da qualidade dos ingredientes.

“Nosso foco é proporcionar uma entrega rápida prezando pela experiência do cliente, e isso é evidente desde uma bag usada pelos entregadores até a fumaça que sai quando a abrem. A massa, com uma receita única de 50 anos, é leve, e não deixa ninguém empanzinado. Esse é o nosso segredo”, revela Sylvano.

Expandir para outras regiões não foi uma jornada fácil para a rede, especialmente ao homologar fornecedores em locais como São Paulo. Os desafios em encontrar as pessoas certas, construindo estratégias que se enquadrem nos locais, respeitando a cultura e estabelecendo operações. No entanto, a Aham Forneria está se preparando para se expandir também para o Paraná.

O sucesso de uma franquia, conforme ressalta Sylvano, depende significativamente do trabalho do franqueado. O retorno do investimento pode variar de 24 a 36 meses, dependendo da participação e dedicação do parceiro. A marca oferece um produto reconhecido no mercado, garantindo uma demanda que pode ser atendida em até 20 a 25 minutos.

“Temos relógio em todo processo da produção, desde que a pizza vai para o forno, até quando é entregue por motoboy. Criamos um plano e estratégia para sermos bem rápidos e cerca de 200 pedidos por dia são entregues. Temos um forno que produz 6 pizzas, otimizando o nosso tempo de produção”, garante o dono da franqueadora.

Além das pizzas, a Aham Forneria expandiu sua oferta para incluir produtos como Aham Sushi e Aham Esfiharia. E o horizonte de inovação não para por aí, com um novo projeto de lançamento de hambúrgueres previsto para o próximo ano. Um dos pontos fortes destacados por Sylvano é a capacidade da Aham Forneria de se adaptar às características específicas de cada região. O estudo de mercado é fundamental, garantindo que a marca se alinhe às preferências locais. Como por exemplo, em São Paulo, a pizza é diferente, a cultura é de mandar pizza cortada, e o Aham acredita ser essencial se ajustar a essas nuances.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Aham Forneria não busca apenas investidores por dinheiro. Queremos parceiros comprometidos, abertos para aprender e que compartilhem de nossa paixão por fornecer uma experiência gastronômica única. Pessoas que descubram, testem nossos produtos e estudem se o perfil se alinha ao que elas procuram,” conclui Sylvano destacando a transparência e compromisso aos novos franqueados.