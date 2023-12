Empreendedor João Aleixo funda escola futurista de robótica e programação para crianças e adolescentes em São José do Rio Preto

A The Future School 4.0 busca utilizar ferramentas lúdicas e pedagógicas, permitindo que cada estudante possa descobrir suas aptidões em programação, robótica, eletrônica e mecânica

Com o crescimento desenfreado da tecnologia, São José do Rio Preto, conhecido por sua rica cultura e desenvolvimento, usufrui de uma revolução educacional após a chegada da The Future School 4.0, uma escola futurista de robótica e programação para crianças e adolescentes. Fundada por João Aleixo, um jovem empreendedor formado em Game Design pela Universidade Anhembi Morumbi, a instituição representa um centro de aprendizado criado para explorar a imaginação e a criatividade desde cedo.

João Aleixo conta que sua paixão pela criação e pela tecnologia começou aos 7 anos, quando ele desejava dar vida às suas ideias. Contudo, naquela época, as ferramentas disponíveis eram limitadas, e ele recorreu a cadernos para expandir suas histórias. Com o passar do tempo, sua fascinação por jogos cresceu, levando-o a uma decisão importante, se capacitando para trazer seu sonho para a realidade.

“Optei por fazer faculdade de Desenvolvimento de Jogos, o que foi uma decisão complicada para minha família na época, já que a área de games era pouco explorada. Foi uma aposta dos meus pais no meu sonho. Ao me formar, decidi voltar ao interior, em São José do Rio Preto, onde vi na educação uma chance de criar um espaço que não tive na infância, onde as crianças pudessem dar vida às suas ideias e criar seus próprios projetos”, compartilha o diretor.

A The Future School 4.0 destaca-se por sua metodologia de ensino inovadora. O sistema de aprendizagem permite que cada aluno desenvolva suas habilidades no seu próprio ritmo, sem depender do andamento da turma. A personalização concede a cada estudante a oportunidade de descobrir suas aptidões em programação, robótica, eletrônica e mecânica.

Além disso, a instituição busca utilizar ferramentas lúdicas e pedagógicas, permitindo que os alunos associem seus conhecimentos a situações cotidianas. Projetos práticos, como replicar um sensor de álcool em gel durante a pandemia, proporcionam aos estudantes a oportunidade de aplicar seus aprendizados no mundo real.

O local adota a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, de um psicólogo cognitivo e educacional estadunidense, desenvolvendo seis tipos de inteligências dos alunos. “Entendemos que a formação vai além da programação e robótica, por isso trabalhamos o desenvolvimento das inteligências lógico-matemática, interpessoal, intrapessoal, cinestésica, espacial e linguística, garantindo uma formação completa.”, afirma João Aleixo.

Aleixo cita que o processo de aprendizagem não apenas oferece aulas aos alunos, mas também fornece consultoria tecnológica a outras escolas. O programa completo inclui a implementação da metodologia na grade escolar, aulas ministradas nas próprias instituições e uma abordagem consultiva junto aos pais, alunos e profissionais das escolas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o próximo ano, João anuncia atualizações nos módulos avançados, incorporando realidade virtual, realidade aumentada e internet das coisas. Um programa exclusivo para adolescentes, focado na criação de startups, está em desenvolvimento. Assim como aulas de inglês que serão implementadas na metodologia maker e práticas gameficadas para facilitar o aprendizado do idioma.

“Nosso programa para adolescentes que está em andamento, visa também prepará-los para o empreendedorismo, proporcionando mentoria individual e prática na criação de startups”, revela o Game Designer.

Diante do rápido avanço tecnológico, João Aleixo aconselha os pais a compreender profundamente as instituições de ensino que escolhem para seus filhos. Ele destaca a importância de avaliar os professores, o método de ensino e o conteúdo ministrado.

“O que vai diferenciar uma criança em relação ao uso da tecnologia é a qualidade do conhecimento que ela recebe desde cedo. Por isso, o cuidado na escolha de uma boa instituição e a preparação na área da tecnologia desde pequeno são muito importantes e possibilitam que as crianças possam assumir um papel ativo de criação e desenvolvimento diante das ferramentas tecnológicas para conseguirem usa-las da maneira correta,” finaliza o CEO.