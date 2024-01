Emoções turcas invadem as telas: TNT Novelas estreia três novas produções de sucesso!

Descubra as histórias apaixonantes de Força de Mulher, Yargi – Segredos de Família e Esqueça-Me Se Puder

A TNT NOVELAS inicia o ano com uma explosão de emoções, trazendo para os fãs de novelas românticas três produções turcas que prometem conquistar corações e mentes. A partir de segunda-feira, 15 de janeiro, prepare-se para se envolver nas tramas apaixonantes de FORÇA DE MULHER, que estreia às 19h15. Seguindo, no dia 29 de janeiro, às 20h50, é a vez de YARGI – SEGREDOS DE FAMÍLIA, vencedora na 51ª edição do Emmy®️ International como Melhor Telenovela, entrar para a programação. E para fechar com chave de ouro, no dia 19 de fevereiro, às 22h30, chega ESQUEÇA-ME SE PUDER.

Em FORÇA DE MULHER, acompanhe a emocionante jornada de Bahar, uma jovem viúva determinada a oferecer uma vida melhor a seus dois filhos. Entre desafios e superações, ela terá que confrontar os fantasmas do passado e transformar a dor em força para encontrar o verdadeiro amor.

Já em YARGI – SEGREDOS DE FAMÍLIA, mergulhe na trama que une uma advogada de defesa e um promotor com visões opostas sobre a justiça. Unidos por um caso de assassinato, eles desvendarão um quebra-cabeça intricado envolvendo suas próprias famílias, revelando segredos há muito enterrados.

E fechando o ciclo de estreias, ESQUEÇA-ME SE PUDER apresenta a história de Esra e Ozan, que, após o fracasso de seu casamento, se reencontram em um intricado plano de vingança. Contudo, o que começa como retaliação se transforma em uma segunda chance para o verdadeiro amor.

Não perca as novidades que prometem agitar a programação da TNT NOVELAS neste início de ano. Venha se emocionar e se apaixonar com FORÇA DE MULHER, YARGI – SEGREDOS DE FAMÍLIA e ESQUEÇA-ME SE PUDER, as novas joias turcas que prometem cativar o público brasileiro.