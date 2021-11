Emílio Surita sai em defesa de Evandro Santo para Ana Paula Renault sob acusação de racismo

Apresentador saiu em defesa do ex-Pânico e alega: “Ele é um cara bacana, é um cara honesto, um cara legal”

Na última quarta-feira, (10), a ex-BBB e ex-Fazenda Ana Paula Renault, participou do programa Pânico na Jovem Pan e voltou a falar da sua edição da Fazenda, acusando Evandro Santo de racismo contra a outra participante, Luane Dias.

A influenciadora disparou: “Ele foi extremamente racista com a Luane, sim. Ela era a única mulher negra naquela edição do programa, e ele sempre fazia comentários. Falava do cabelo dela, perguntava se ela lavava. E a Luane estava sempre trabalhando e arrumando as coisas na casa, mas, quando se sentava para descansar, o Evandro dizia: ‘Isso é um absurdo, você é negra da favela e tem que trabalhar'”.

Essa acusação causou a ira do apresentador Emílio Surita, no qual trabalhou com Evandro na época do extinto Pânico na TV, que saiu em defesa do humorista: “De onde tiraram isso? ‘Está muito zoada, muito louca essa história. Eu trabalhei com esse cara vinte anos, você falar que esse cara é racista não é. Ele não é. Mas aí é que está: você acusar esse cara de racista e isso é crime. E o Evandro eu conheço as atitudes dele, e eu tenho certeza que isso não aconteceu. Ele é um cara bacana, é um cara honesto, um cara legal”.

Ana Paula não contente, ainda continuou dizendo que além de racista com Luane, usava sua religião, a Umbanda, para atacar outra colega de confinamento, a influenciadora Gabi Prado: “Isso não foi passado na Record, mas teve um episódio do Evandro usar a religião para fazer mal a Gabi Prado. Ele chegou a falar e tem imagens”. Na hora, Surita rebateu: “Imagina, Evandro é um doce, faz mal a ninguém”. O apresentador ainda disse que as acusações eram levianas e ele não estava lá para se defender.

Ana Paula ainda se emocionou ao falar de Rafael Ilha: “O campeão da edição, o Rafael Ilha, ele fez um post super irrisório e homofóbico. Me chamando de hipopótama, que eu tomo Rivotril e fui chutada do SBT, a Gabi Prado de piranha e a Perlla de quenga. E sabe o que essa pessoa doce [Evandro Santo] que você falou fez? Escreveu: assino embaixo”. E ainda completou: “Eu respeito a opinião que você tem dele”.

Confira a entrevista completa de Ana Paula Renault no Pânico: