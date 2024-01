Embate entre sisters do BBB24 por suposta rivalidade entre Pará e Amazonas gera discussão

Primeira-dama de Altamira (PA), Apoliane Gomes, comenta sobre polêmica entre Alane e Isabelle

As tensões existentes entre a paraense Alane e a amazonense Isabelle na casa do Big Brother Brasil 24, chegaram na última semana, a abranger uma suposta rivalidade entre Belém e Manaus, capitais de seus estados de origem, Pará e Amazonas, respectivamente. A citação da rivalidade entre os locais começou quando Alane não gostou de Isabelle dançar a música “Voando pro Pará” da cantora Joelma, que faz referência a cidade de Belém.

“Existe a música da Joelma, que é do tacacá, eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa, que fala de Belém do Pará. A cunhã (Isabelle) não é de Belém, ela é de Manaus. Aí toca a música e ela vai correndo pro meio dançar, hoje tocou a música de Belém e em seguida tocou uma música dela. Ela quer dominar a casa inteira”, afirmou Alane em conversa com a participante Vanessa Lopes.

Horas depois, Alane chamou Isabelle para uma conversa e se justificou: “Eu cresci no ballet estimulada a ter rivalidade com as pessoas. E eu estar falando isso é difícil para mim. E é um defeito que eu não quero assumir. Quando eu te vi, pensei: é uma pessoa para ter como rival. É porque existe uma rivalidade entre Belém e Manaus. Eu não quero ter rivalidade com uma mulher, e muito menos uma mulher do Norte”, afirmou Alane durante a conversa.

Com esse conflito entre as participantes do reality, a primeira-dama de Altamira (PA), Apoliane Gomes, declarou que “a rivalidade entre paraenses e amazonenses é uma grande besteira. Mulheres do Norte devem se unir e andar lado a lado. Qualquer tipo de rivalidade boba pode prejudicar ambos os lados”. Apoliane, que também é servidora efetiva na Secretaria Municipal de Finanças de Altamira e atuante na defesa de pautas importantes relacionadas ao empreendedorismo, com foco na inserção e desenvolvimento de mulheres nos negócios, política, gestão e modernização administrativa, defende que mulheres em posições de destaque evitem rivalidades com outras mulheres empoderadas.