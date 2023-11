Embaixador de odontologia do Norte conta sobre como a adoção de novas tecnologias digitais revolucionou sua clínica multidisciplinar

Em entrevista exclusiva, Dr Langraf destaca os impactos da odontologia digital na qualidade do diagnóstico e planejamento odontológico

Selecionado como embaixador da odontologia digital na região Norte do Brasil, Dr. Marcos Landgraf, revela como a adoção de tecnologias digitais revolucionou sua clínica multidisciplinar em Palmas, Tocantins, ao longo dos anos. As inovações tecnológicas, segundo o profissional, proporcionam uma visão mais aprimorada para diagnósticos precisos e planejamentos personalizados.

Iniciando com radiografias no início dos anos 2000, o cirurgião-dentista tem testemunhado uma rápida evolução na odontologia digital. Sua clínica incorporou tomografias, escaneamento intraoral, impressão 3D e, mais recentemente, escaneamento facial a partir de 2017. “Ficar fora da odontologia digital hoje é impossível”, afirma ele destacando como essa abordagem facilita a comunicação entre profissionais e pacientes. Para o doutor, a adoção da odontologia digital não é apenas uma questão de ferramentas, mas sim uma visão de futuro.

“O escaneamento intraoral vai além de ser uma ferramenta de comunicação, sendo uma poderosa ferramenta de diagnóstico. Unindo dados de diversos exames, o software de planejamento permite uma precisão excepcional no oferecimento de tratamentos personalizados de forma assertiva”, conta Landgraf.

Ao lidar com a expectativa do paciente, o Dr. Landgraf destaca a importância de manter um equilíbrio saudável e realista. São utilizados métodos tecnológicos, como escaneamento facial e simulações, que permitem oferecer aos pacientes uma compreensão mais aprofundada e realista dos procedimentos, priorizando não apenas a estética, mas também a funcionalidade.

“Quando utilizamos dessa tecnologia, obtemos simulações que mostram a realidade do paciente. Com o escaneamento de face do paciente, podemos transferir essa realidade para a própria cavidade oral por meio de ensaios estéticos, restauradores. Isso facilita que o paciente tenha essa compreensão,” ressalta o cirurgião-dentista.

A clínica, que abrange diversas especialidades, incluindo a realização de todos os exames dos pacientes em seu interior, tornou-se referência nacional, sendo reconhecida pela Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, que conferiu ao Dr. Landgraf o título de embaixador. Segundo Marcos, essa nomeação tem como objetivo promover o conhecimento da odontologia digital no país, coordenando grupos de estudos que trocam experiências com outros profissionais.

Ao abordar as perspectivas para a odontologia, o profissional destacou a importância do investimento em aprendizado contínuo para novos e atuais profissionais. Ele acredita que a odontologia é, antes de tudo, intelectual, dependendo do conhecimento e da aplicabilidade do profissional, “A odontologia como qualquer outra área requer foco e determinação, visão de negócio” finaliza Dr. Langraf.