Embaixador árabe discute oportunidades de negócios imobiliários em Brasília

Brasil e Emirados Árabes Unidos discutiram oportunidades de negócios imobiliários em Brasília em um encontro na última semana na sede do COFECI (Conselho Federal de Corretores de Imóveis) em Brasília, que contou com a participação de Heitor Kuser, CEO do CIMI360, João Teodoro da Silva, presidente do sistema COFECI-CRECI, José Augusto Viana Neto, vice-presidente do COFECI e Presidente do CRECI SP e Muna Alfalahi, Chefe do Departamento de Assuntos Econômicos da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos.



Um dos assuntos do encontro foi a participação dos Emirados Árabes no CIMI360, evento imobiliário agendado para outubro, em São Paulo, que deve reunir cerca de 20 mil participantes, durante três dias. “Estamos entusiasmados com as oportunidades que surgem dessa parceria e confiantes de que ela trará investimentos significativos e inovadores para o nosso mercado. O embaixador externou com muita alegria a possibilidade de atrair empresas para virem trabalhar aqui no Brasil, especialmente atraindo investidores brasileiros para comprar em Dubai. Ele ficou muito animado e se comprometeu a ajudar para que isso aconteça”, disse Heitor Kuser.



O CIMI36O será o ponto de encontro para todos os profissionais do mercado imobiliário. De 15 a 17 de outubro de 2024, no Distrito Anhembi, em São Paulo, o evento se tornará o epicentro das inovações, tendências e oportunidades do setor, reunindo os melhores especialistas, investidores e empreendedores em um ambiente único de aprendizado, negócios e uma feira com exposição de produtos, projetos e serviços.



“O CIMI360 está se consolidando como um movimento disruptivo abrangente que une todos os setores do mercado imobiliário no mundo em prol da capacitação e do desempenho aprimorado. Nunca foi feito nada parecido e é por isso que eu convoco a todos para estarem conosco nesse movimento que é para transformar o mercado. Eu sempre pergunto, você vai ficar fora disso?”, finaliza Kuser.



O CIMI360 é reconhecido como o maior movimento do Mercado Imobiliário na América Latina, projetado para reunir mais de 20 mil participantes em São Paulo. Considerado o evento mais importante do setor, o CIMI360 visa fomentar negócios tanto no âmbito nacional quanto internacional, oferecendo uma nova perspectiva sobre o mercado imobiliário atual. Para outras informações sobre o CIMI 360, acesse: aqui