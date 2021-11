Emanuella Braga, uma das jornalistas mais lindas e talentosas do Nordeste

Jornalista é sucesso no Nordeste e inspiração para muitas mulheres brasileiras, mas sofreu ataques grosseiros a sua imagem

A jornalista Emanuella Braga é um exemplo de inspiração para muitas mulheres brasileiras, devido a sua garra, força e inteligência. Mãe, mulher, jornalista e repórter tudo ao mesmo tempo, deixando quem está a volta embasbacados com sua batalha.

Desde muito cedo sua vida teve seus percalços devido a sua infância difícil, principalmente em sua formação. Emanuella conta que conseguiu se formar na faculdade de Jornalismo, graças a ajuda de alguns amigos próximos e que logo conseguiu retribuir, ao ingressar em um trabalho ainda estando na faculdade. Com mais de vinte anos de carreira, a jornalista já passou por grandes emissoras, como o SBT e, atualmente, apresenta o jornal “Cidade 190” na TV Cidade, afiliada da RecordTV, em Fortaleza – Ceará.

Recentemente, a jornalista foi atacada em seu Instagram (@emanuellabrag), onde recebeu uma mensagem pejorativa: “Vc é muito feia para ser apresentadora. Melhor continuar como repórter de ruas da periferia”, insultou o seguidor que continuou: “Feia não, horrorosa”. Com muita classe, a jornalista postou um print da mensagem em seu feed e legendou: “Eu queria poder entender como uma pessoa alimenta determinados sentimentos ruins por quem nem conhece. Nunca quis agradar a todos, e gosto não se discute. Agora usar de palavras grosseiras, por não gostar da aparência do outro é algo inaceitável. (…) Existem pessoas doentes que se acham no direito expressar sua opinião em tudo, mas existe limite (…)”, disparou.

A repórter confessou que no episódio do ano passado ficou muito abalada com as mensagens recebidas, mas que resolveu não falar sobre isso. Contudo, quando este ano foi vítima novamente, resolveu que iria se posicionar, apesar de ter sido o único ataque deste tipo recebido nas redes.

“Falo, até com satisfação que esta foi a primeira pessoa que se dirigiu a mim com grosseria”, cita a apresentadora, que completa:” Não foi por conta das minhas características físicas que alcancei o meu espaço e o que importa são as pessoas que estão sempre do meu lado, minha família, meus colegas de trabalho, os quais tenho muita admiração e sabem da minha capacidade”. “RESPEITO É A BASE DE TUDO E ONDE NÃO EXISTE, AS COISAS NÃO ANDAM BEM”, DISPARA AINDA JORNALISTA EMANUELLA BRAGA

Que Emanuella continue durante muitos anos à frente de grandes jornais levando informação e principalmente, inspiração.