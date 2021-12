Em show de Mirella, público xinga o ex-marido cantora, Dynho Alves

A cantora se divertiu com a situação de seus fãs terem tomado suas dores a respeito de seu divórcio

Na madrugada deste sábado, (18), a funkeira Mirella se divertiu com o público gritando o nome de seu — atual — ex marido, Dynho Alves, e em seguida, disparando um palavrão a respeito dele, durante seu show. Isso porque a funkeira está em processo de divórcio, após Dynho trocar carícias com a colega de confinamento, Sthe Matos, no reality show rural, ‘A Fazenda’.

Os artistas eram casados antes do confinamento no reality da Record

Os fãs da cantora já vinham demonstrando insatisfação com o comportamento do, também, funkeiro e demonstrando total apoio através das redes sociais da cantora, mas foi a primeira vez que isso ocorreu em público.

Dynho e Sthe Matos durante ‘A Fazenda 13’

Lembrando que Dynho foi eliminado nesta semana do reality, que acabou na quinta-feira, (16), e ficou muito surpreso com a repercussão de sua participação. Ele negou veemente que foram trocas de carícias e que tem um carinho de “irmã” por Sthe. O ex casal conversou via Whatsapp sobre a separação, mas a reconciliação é dada como certa por muitos internautas, que alegam que Mirella mais uma vez voltará com Dynho — o casal já se separou por diversas vezes.

Assista ao momento que foi filmado pela beatmaker da cantora, DJ Jhenny (@jhennympc):