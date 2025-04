Em Salvador, a etapa de outono da corrida Circuito das Estações 2025 tem patrocínio Odontoprev e Odonto System

A Odontoprev, líder em planos odontológicos da América Latina, e a Odonto System, marca comercial do grupo, são patrocinadoras do Circuito das Estações 2025, corrida de rua que combina saúde com a paixão pelo esporte, com quatro etapas dedicadas a cada uma das estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. A primeira etapa na cidade em 2025 será dia 13 de abril, na Praça de Piatã, em Salvador, e reunirá atletas em percursos de 5km, 10km e 13km.

Salvador recebe Circuito das Estações com apoio da Odontoprev

Sheila Ferrari, Gerente Executiva de Marketing da Odontoprev, destaca o valor da parceria: “Apoiar o Circuito das Estações é mais do que patrocinar um evento esportivo; é reafirmar nosso compromisso com a saúde. Para a companhia, o esporte é muito mais que uma prática, é um processo que transmuta o ser humano e o leva a posições muito promissoras, pessoal e profissionalmente. O objetivo da Odontoprev é valorizar e incentivar essas ações, promovendo qualidade de vida, bem-estar e, acima de tudo, cuidando e despertando sorrisos.”

Organizada pela Norte Marketing Esportivo, o Circuito das Estações visa engajar corredores de todos os níveis e incentivar a adoção de hábitos saudáveis. Há 18 anos, cada uma das etapas da corrida é dedicada a uma estação do ano. O patrocínio da Odontoprev nesta edição reforça seu compromisso com as práticas esportivas e faz parte das iniciativas da empresa em apoiar projetos e ações de caráter social, ambiental, esportivo e cultural.

Sobre a Odontoprev

A Odontoprev, empresa de capital aberto desde 2006, é líder em planos odontológicos no Brasil, com cerca de nove milhões de beneficiários. A rede de cirurgiões-dentistas da Odontoprev é especializada, com aproximadamente 27 mil credenciados. A Companhia é listada no Novo Mercado da B3, participa da carteira global do Bloomberg GEI 2023, neutraliza a emissão anual de Gases de Efeito Estufa e conta com acionistas de mais de 30 países. Fundada em 1987, a empresa conta com soluções para todos os perfis de clientes, desde grandes corporações, empresas PME e planos individuais, nas marcas Odontoprev, Bradesco Dental, BB Dental e Odonto System, Mogidonto entre outras.