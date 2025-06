Em parceria com iBT, Ambev impulsiona a economia criativa com iniciativas de inclusão produtiva

Dando mais um passo para incluir produtivamente milhões de brasileiros e brasileiras, a Ambev e o Instituto Brasileiro de Teatro (iBT) deram início às atividades formativas do Hub de Economia Criativa da organização. O projeto, que reúne formação, infraestrutura e oportunidades concretas para profissionais da economia criativa, vai contemplar, inicialmente, cerca de 600 pessoas e integra a plataforma de inclusão produtiva da companhia, que tem a ambição de impactar 5 milhões de pessoas até 2032.

A ação vai oferecer trilhas formativas presenciais e online com temas como sustentabilidade, economia circular, educação financeira, diversidade, equidade, inclusão e captação de recursos. As temáticas foram definidas com base em diagnósticos realizados durante o processo de inscrição, garantindo que o conteúdo atenda às reais necessidades dos participantes.

Além disso, serão disponibilizadas gratuitamente salas dedicadas a ensaios, treinamentos e desenvolvimento de projetos culturais, bem como encontros de networking com curadores e programadores culturais – fortalecendo a conexão entre artistas e o mercado. O projeto também conta com bolsas permanência para viabilizar a participação dos artistas.

As atividades iniciadas em maio serão realizadas até o mês de agosto de 2025. Além disso, haverá outros dois ciclos: entre setembro e novembro de 2025, e janeiro e março de 2026.