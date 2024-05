Em parceria com a Warner Bros Discovery, Band lança o “Hora Max”. Atração apresentada por Joana Treptow exibirá séries de sucesso da plataforma de streaming a partir do dia 31 de maio, às 22h30.

O programa exibir séries de sucesso que estão disponíveis na plataforma de streaming Max. A primeira atração da faixa será “Operação Fronteira Brasil”, que acompanha o trabalho incansável da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e dos agentes que patrulham os limites do território nacional no combate ao crime organizado.

“Operação Fronteira Brasil” mostra a vigilância em tempo integral, as estratégias de inteligência e os casos reais de delitos nas rodovias que conectam o Brasil a países como Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Em 10 episódios, o público vai poder acompanhar de perto o desafio desses policiais em interceptar o contrabando de mercadorias, entorpecentes, armas e animais silvestres de norte a sul. A audácia e a criatividade dos bandidos chegam a impressionar. Na estreia, a Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu descobre 10 fuzis AR10 em um caminhão cegonha – os carros que estão na carreta têm a documentação em dia, mas um deles esconde o armamento. Os agentes precisam abrir o tanque de gasolina, retirar os bancos e vasculhar toda a carga. O prejuízo para os criminosos é de mais de R$ 100 mil. Em uma outra abordagem em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, os profissionais se deparam com um carro lotado de cigarros contrabandeados. Mais ao sul, na divisa com a Argentina, um automóvel carregado com centenas de garrafas de vinho é apreendido.

“Essa é mais uma iniciativa em conjunto com a Warner Bros. Discovery e certamente outras virão. A série Operação Fronteira é apenas a primeira, mas ainda vamos oferecer outros títulos de grande sucesso na nossa programação. Estamos sempre em busca de conteúdos de qualidade para a audiência. A Hora Max será um diferencial para quem procura diversão e muita ação nas noites de sexta-feira”, destaca Rodolfo Schneider, diretor geral de Conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação.



O acordo de distribuição contempla outros títulos, que serão anunciados em breve. “Ficamos entusiasmados por ter a oportunidade, por meio da janela da Band, de dar uma amostra do extenso catálogo que a nossa plataforma de streaming oferece para toda a família, incluindo também filmes, séries, novelas e programação infantil. Estamos ansiosos para compartilhar essa experiência com o público da TV aberta, iniciando com um dos realities locais de sucesso, como o Operação Fronteira. A nossa parceria de conteúdo com a Band já é de longa data e, com o Hora Max, fortalecemos ainda mais esta aliança”, diz Mônica Pimentel, VP de conteúdo da Warner Bros. Discovery Brasil.



“Operação Fronteira Brasil” é uma produção da Mixer Films para o Discovery e a Max e vai ao ar toda sexta-feira na Hora Max da Band, a partir das 22h30.