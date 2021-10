Em novembro, Globo estreia novelas inéditas: O que podemos esperar?

Rede Globo volta a transmitir novelas inéditas das sete e das oito e público aguarda ansioso

Depois de várias reprises para cobrir as faixas de novela das sete e das oito, a Rede Globo, em novembro, finalmente colocará no ar as novelas “Quanto Mais Vida Melhor” e “Um Lugar Ao Sol” — que estavam previstas para estrearem entre ano passado e primeiro semestre deste.

O público, que não aguenta mais reprises, aguarda ansioso para ambas as estreias, mas o que podemos esperar e o que já sabemos sobre as novas novelas?

“Quanto mais vida melhor” é escrita por Mauro Wilson, autor das séries “Aline” e “A Fórmula”, conta a história de quatro protagonistas que “morrem” em um acidente de avião: o jogador de futebol Neném (Vladimir Brichta), a dançarina de pole dance Flávia (Valentina Herszage), o médico Guilherme (Mateus Solano) e a empresária Paula (Giovanna Antonelli). Quando encontram a Morte (Marcella Maia), ela dá um aviso: eles voltarão, mas um deles morrerá definitivamente em um ano. E quando voltarem vão descobrir que suas vidas já estavam interligadas. E preocupação do quarteto será a mesma: o medo de se afastar de quem se ama e de partir sem ter vivido ou reencontrado seu grande amor. Será uma trama com tons de comédia, amor e suspense — bem típica para o horário. A novela estreia na faixa das sete, em 22 de novembro.



“Um Lugar Ao Sol”, de Licia Manzo — autora de “A Vida da Gente”, para começo de conversa, traz de volta Denise Fraga e Andrea Beltrão as novelas depois de vinte anos. E a trama também é instigante. A trama conta a história dos gêmeos Christian e Christofer, vividos por Cauã Reymond, separados ao nascerem pela morte da mãe já no parto. O primeiro é abandonado em um orfanato e quando chega a vida adulta, terá que viver solitário em busca de sobrevivência. Enquanto Christofer, é adotado por uma família rica, que acredita ser sua família biológica, e adota o nome de Renato. Em busca do irmão gêmeo no Rio de Janeiro, Christian encontra Christofer em um posto de gasolina e logo em seguida ele morre. Christian, então, assume o lugar do irmão e começa a viver a vida dele sem contar nada a ninguém — inclusive, vivendo um romance com a esposa do irmão, Barbara (Alinne Moraes). Será uma trama cheia de drama, suspense e reviravoltas. Estreará no próximo dia 8 na faixa das oito. A novela já está toda gravada, mas com finais alternativos gravados, que a escolha de qual irá ao ar dependerá da receptividade dos telespectadores.



Ambas as novelas trarão enredos típicos dos seus horários, mas ao mesmo tempo marcando estreias dos autores nas faixas.