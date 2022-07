Em nova fase, Daphne lança track solo “Gasoline” pela label VexDistro de Miami

Marcando essa nova etapa na carreira da artista, a faixa nos dá um spoiler da sonoridade presente nos seus próximos lançamentos

Após o lançamento das duas versões de “Ovelha Negra” mostrando toda sua versatilidade, Daphne inicia um novo ciclo com “Gasoline”, sua primeira produção solo, pelo selo gringo VexDistro. Em um Tech House que não deixou de fora sua essência Bass House, a track fala sobre obstáculos e decepções e como essas experiências servem como combustível para seguir em frente.

Após o lançamento das duas versões de “Ovelha Negra” mostrando toda sua versatilidade, Daphne inicia um novo ciclo com “Gasoline”

“Tudo que eu escrevo e produzo vem de alguma experiência, e para mim essa é a forma mais pura de se conectar às pessoas. ‘Gasoline’ nasceu de um momento em que busquei força na música, e fiz daquilo uma lembrança que me fará dançar e tocar as pessoas”, conta a DJ.

Marcando essa nova etapa na carreira de Daphne, a faixa nos dá um spoiler da sonoridade presente nos próximos lançamentos da artista, e uma das grandes influências em sua construção foram “os momentos nos quais pego o microfone para cantar no palco e vejo o público levantar as mãos de olhos fechados para sentir a melodia”, descreve a produtora.

“Tudo que eu escrevo e produzo vem de alguma experiência”, afirma a artista

Além de “Gasoline”, Daphne está com vários projetos para apresentar aos fãs no segundo semestre de 2022. Começando com o “Welcome to Da House”, onde o público poderá conhecer mais o gosto da artista no Soundcloud e Youtube. Ainda, a artista tem mais dois lançamentos programados: “Brave”, na primeira semana de agosto, sua colaboração com Devochka inspirada na história das produtoras como mulheres na cena eletrônica nacional, e uma track solo inspirada em “After”, sua collab com Malik Mustache lançada em 2019.

“Tudo que eu apresentar a partir de ‘Gasoline’ é 100% Daphne. Eu sou apaixonada por vários gêneros musicais, e posso dizer que tive a honra de trabalhar em várias vertentes diferentes da música eletrônica, com artistas incríveis, o que serviu de muito aprendizado até me encontrar de verdade. Foi um caminho longo até aqui, e estou ansiosa para essa próxima etapa dele, que com certeza ainda é gigante!”, destaca a DJ.

A track fala sobre obstáculos e decepções e como essas experiências servem como combustível para seguir em frente

Vem muita coisa boa por aí! Fique de olho nas redes sociais de Daphne para ficar por dentro de todas as novidades nessa nova fase. Aproveite e confira “Gasoline”, já disponível em todas as plataformas de streaming, clicando aqui!