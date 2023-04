Em meio à polêmica com Bruno Gagliasso, Fafá de Belém faz declaração a Betty Faria

A cantora usou seu Instagram para sair em defesa da atriz e afirmou que Betty foi responsável por forjar gerações de mulheres e que ensinou o que era empoderamento feminino

A cantora Fafá de Belém trouxe um novo capítulo para o desentendimento entre a atriz veterana da Globo, Betty Faria e o galã Bruno Gagliasso, após Betty se posicionar nas redes sociais em favor de Patrícia Poeta e contra Manoel Soares, em razão da treta antiga entre ambos. Bruno havia criticado Betty e a comparado a Regina Duarte.

Fafá de Belém se declara a Betty Faria

Diante da situação, Fafá fez uma publicação em seu Instagram se declarando a atriz e afirmando que, apesar de não ser amiga de Betty, a atriz ensinou muitos valores a sua geração de meninas “ensinaram a nós, então meninas, o que era empoderamento feminino, liberdade, posicionamento, coragem”.

Acompanhe publicação na íntegra:

Bruno Gagliasso pergunta se Betty faria é a nova Regina Duarte

“Tenho 66 anos, nasci em Belém do Pará. Não sou amiga de Betty Faria, estive com ela em algumas ocasiões sociais, mas ela, junto de Norma Bengel, Odete Lara, Leila Diniz e outras mulheres deste quilate, ensinaram a nós, então meninas, o que era empoderamento feminino, liberdade, posicionamento, coragem. Portanto, Betty querida, infelizmente não somos amigas, mas hoje eu quero te dizer MUITO OBRIGADA. Você foi responsável por forjar gerações e gerações de mulheres, e por escrever na nossa meta de vida a palavra EMPODERAMENTO. Ser dona de nós mesmas. Neste dia, eu te reverencio e agradeço por tudo. Salve e Viva Betty Faria! Hoje e sempre! Respeito, acima de tudo”.

Betty Faria responde a Bruno Gragliasso e diz que o admira

Entenda o caso

Os apresentadores Patrícia Poeta e Manoel Soares, do programa Encontro, exibido diariamente nas manhãs da Globo estão no centro de uma rivalidade que vem chamando cada vez mais atenção da mídia. No final da semana passada, a atriz Betty Faria comentou uma publicação a respeito do assunto e deixou claro o seu lado na confusão: o de Patrícia Poeta.

Betty Faria se posiciona em favor de Patrícia Poeta

Em seu comentário, Betty questionou se Manoel Soares era mesmo uma vítima, e continuou: “é uma campanha contra Patrícia Poeta, uma profissional boa, conhecida, com muitos anos de trabalho? Ele ficou famoso por isso, pois antes não era conhecido. Coisa chata!”.

Um seguidor respondeu dizendo que Betty Faria estava “perdendo a sanidade” e afirmou que a atriz havia sido preconceituosa na forma como falou do jornalista. “E preto não erra? Não se pode mais falar nada que é preconceito?”, questionou a veterana, que fez questão de responder diversos internautas.

Diante das declarações, o ator Bruno Gagliasso usou o Twitter para criticar o posicionamento de Betty Faria. “Voltei só para fazer uma perguntinha: Vem aí uma nova Regina Duarte? Beth Duarte ou Regina Farias?”, comentou Bruno.



Betty, novamente respondeu e disse que Bruno não a conhecia, falou sobre sua admiração por ele, e pediu que não fosse injusto com ela só por ter dado sua opinião em defesa de uma mulher que é uma boa profissional.



Foi então que a cantora Fafá de Belém entrou em cena e se declarou à atriz em meio a onda de críticas por ela ter apenas se posicionado favorável a apresentadora.