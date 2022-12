Em janeiro, fãs de ‘Tapas e Beijos’ relembram aventuras de Sueli e Fátima no VIVA

A série que faz sucesso até hoje, será exibida de segunda a sexta, a partir das 21h15

A partir do dia 2 de janeiro, o público do VIVA vai relembrar as divertidas crises e desilusões amorosas de Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão) em “Tapas e Beijos”.

Na trama, Sueli (Andréa Beltrão) divide um apartamento com Fátima (Fernanda Torres) na Zona Norte do Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Globo)

Exibida entre 2011 e 2015 na TV, a série tem cinco temporadas. A trama se passa no Rio de Janeiro, entre a Zona Norte, onde as amigas dividem um apartamento no Méier, e a Zona Sul, onde trabalham em Copacabana, na Djalma Noivas, loja que aluga vestidos e vende artigos para cerimônias de casamento.

Sueli é sensível, independente e debochada, ela se separa de Jurandir (Érico Brás) depois de dois meses de casamento, se casa com Jorge (Fábio Assunção) e vive em conflito com a filha dele, Bia (Malu Rodrigues).

As protagonistas trabalham na Djalma Noivas, a loja de artigos para cerimônias de casamento fica na Zona Sul da cidade maravilhosa (Fotos: Reprodução/Globo)

Divertida, Fátima também é independe, mas carente na área afetiva, ela vive um romance com Armane (Vladimir Brichta), um homem casado e dono de uma importadora, mas no final da primeira temporada, após ele se separar da primeira mulher, eles se casam.

A dupla, que vive à procura do príncipe encantando, acaba sempre se metendo em confusão, e lida com diversos contratempos em busca da felicidade e realização pessoal.

Com direção de Mauricio Farias, “Tapas e Beijos” ainda conta com Otavio Muller, Fernanda de Freitas, Flávio Migliaccio, entre outros no elenco.