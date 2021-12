Em grande evento, Blue Papaya Travel reúne mais de 20 agências de turismo em São Paulo

Neste mês, a “Blue Papaya Travel” — consultoria de viagens paulista que tem crescido cada vez mais no mercado — reuniu, junto com a Turks & Caicos Turismo, representado pela Net Hospitality, mais de 20 agências parceiras no Beach Tennis da Arena Ibirapuera, em São Paulo.





O evento celebrou o fechamento de um ano marcado pelo reaquecimento do turismo, principalmente os roteiros internacionais — muito impulsionado pelo avanço da vacinação contra a Covid-19 e a reabertura das fronteiras de centenas de destinos. A confraternização, embalada ao som de muita música e beach tennis, foi mais uma oportunidade para estreitar relacionamentos e reafirmar parcerias para o próximo ano.

Mais de 20 agências parceiras no Beach Tennis participaram do evento em São Paulo

“Estamos encerrando 2021 com um saldo muito positivo. Além do turismo nacional que iniciou uma retomada ainda em 2020, avançamos ainda mais nesse sentido, e neste ano foi a vez dos destinos internacionais ganharem relevância com mais de 200 contratos fechados com roteiros para Europa, além de mais 60 novos parceiros. Para o próximo ano seguiremos estreitando novas relações e proporcionando experiências incríveis para os nossos clientes”, destaca Danila Jorge, sócia da Blue Papaya, que atua no mercado desde 2016, operando os mais variados destinos, desde Brasil, até roteiros exclusivos para as Américas, Europa, África, Ásia e Oceania.





A confraternização, embalada ao som de muita música e beach tennis

Imagens do evento retiradas do Instagram oficial da Blue Papaya Travel (@bluepapayatravel).