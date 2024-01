Em feira de tecnologia, Samsung divulga parceria com Tesla para SmartThings Energy

Anúncio de parceria de integração de serviços ocorreu nesta terça (9) na CES®️ 2024

A empresa sul-coreana Samsung Electronics Co., Ltd. divulgou nesta terça-feira (9), que firmou uma parceria, que consiste na integração de serviços, com a empresa estadunidense automotiva Tesla. A novidade que será apresentada na feira de tecnologia CES®️ 2024 realizará a ligação entre o SmartThings Energy e os produtos Tesla, abrangendo a bateria doméstica Powerwall, o Inversor Solar, soluções de carregamento de conectores de parede e veículos elétricos (EVs). Essa parceria, que só foi possível devido as APIs (Interface de Programação de Aplicativos) abertas da Tesla, tem como objetivo da Samsung propiciar experiências domésticas mais convenientes e integradas aos consumidores ao expandir o já amplo estágio de conectividade proporcionado pelo SmarThings Energy.

“Os clientes da Tesla Energy agora podem gerenciar e monitorar status de energia de suas residências não apenas por meio do aplicativo Tesla, mas também utilizando dispositivos SmartThings Energy e Samsung. Isso proporciona maior acesso e conectividade”, informou o vice-presidente executivo e chefe da equipe de desenvolvimento de IoT do Device Platform Center na Samsung Electronics, Chanwoo Park, que ainda destacou sobre o acordo entre as empresas: “Essa nova parceria representa um marco significativo para a Samsung Electronics, ampliando a disponibilidade de nossa solução para além dos eletrodomésticos”.

O mais importante benefício para os clientes na parceria entre a Samsung e a Tesla é a capacidade do SmartThings Energy de se incorporar ao Tesla Powerwall, o Inversor Solar, soluções de carregamento de conectores de parede e veículos elétricos (EVs). Essa incorporação possibilita que o SmartThings Energy mostre informações referentes aos processos de produção, armazenamento e consumo de energia pelos consumidores.

Por intermédio do serviço que tem previsão de lançamento para o segundo trimestre de 2024, os usuários terão o poder de se organizar melhor para interrupções e cortes de energia, devido à capacidade contida no SmartThings Energy de sincronizar com a função “Storm Watch” do Powerwall no aplicativo Tesla. Sendo assim, com a ocorrência de fenômenos meteorológicos climáticos intensos, como tufões ou fortes nevascas, as pessoas poderão ser avisadas em suas TVs e celulares Samsung por meio do SmartThings, além do aplicativo Tesla. Outro recurso disponível para os usuários é ativação do Modo AI Energy antes e durante quedas de energia, proporcionando a ampliação da energia de reserva armazenada no Tesla Powerwall.

“Na Tesla, estamos empolgados em aprimorar a capacidade de nossos produtos para interagir com outros dispositivos e software inteligentes nas residências dos clientes. Recentemente, lançamos o FleetAPI, possibilitando que os desenvolvedores interajam com o Inversor Solar, soluções de carregamento de conectores de parede e nossos veículos. Estamos contentes que a Samsung tenha optado por ser uma das primeiras desenvolvedoras, dada sua posição de destaque na tecnologia de casas inteligentes para consumidores. Os clientes agora podem visualizar o status de conectividade à rede em vários dispositivos e controlar de maneira inteligente o consumo doméstico para otimizar o uso de energia do Powerwall quando estiverem desconectados da rede”, afirmou Drew Baglino, executivo da Tesla.