Em experiência única, fotografo registra 15 anos de índias no Mato Grosso do Sul

Charles Sartori visitou aldeia Babaçu e uniu a cultura indígena com a brasileira em um lindo ensaio

Existem momentos na vida que podem transformar. Foi isso que aconteceu com o fotografo e filmaker Charles Sartori. Após ser convidado por um amigo para uma expedição em uma aldeia indígena no interior do Mato Grosso do Sul, Sartori conheceu na forma mais, natural, e simples os bens mais valiosos da história do Brasil.

Acostumado a retratar diversas paisagens e roteiros, em uma experiência única, Charles conheceu a ainda em 2020, mas devido as complicações da pandemia, foi só neste ano que conheceu as belezas do lugar e as histórias únicas do povo: babaçu.

Sete índias foram fotografadas por Charles em comemoração aos 15 anos

“Quando meu amigo comentou sobre a ideia de ir em uma aldeia, logo me interessei na proposta de poder acompanhar e fazer o registro da visita. Uma das pautas dessa visita seria levar um pouco da nossa tradição de comemoração de 15 anos. Claro que no local eles já tinham isso, mas também tivemos a oportunidade de mostrar a nossa realidade do vestido princesa e comemorações”, comentou.

Charles comentou que os detalhes foram discutidos com os líderes da aldeia e três vestidos foram separados para um ensaio com elas. “Eles eram enormes e pesados, mas a junção das duas realidades deixou tudo muito especial, e foi assim que elas se sentiram: únicas”, contou emocionado.









Ensaio realizado por Charles com vestidos de Israel Valetim

Mas a visita que seria apenas para visitar a cultura de uma aldeia indígena, se transformou em carinho e admiração entre a equipe e os moradores locais.

Charles e o cacique da aldeia Babaçu

“Poder levar essa experiência me trouxe muita bagagem de vida. Quando pensamos em fazer algo assim, como uma visita a uma cultura diferente, estamos sujeitos a muitas coisas, inclusive a criar laços. Fiz amizade com a cacique e considero aquele povo como pessoas muito especiais na minha história”, explicou Charles.











“Experiência única e muito emocionante”, ressaltou o fotografo

Mas, a história entre eles não para por aí. Isso porque, próximo dali, vivem mais dois povos que não tem acesso à saúde básica, saneamento básico ou energia. “Vimos uma realidade diferente da qual estamos habituados, mas o que nasce dessa visita é a vontade de poder oferecer mais oportunidades para as pessoas”, comentou.

A intensão daqui pra frente é continuar as visitas e criar projetos que ajudem no desenvolvimento dessas aldeias. Charles ainda comentou que todos estão vacinados contra a covid-19.