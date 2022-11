Em evento com presença de influenciadores, Connect Cast anuncia ingresso no Metaverso

O evento de lançamento acontecerá no CARAT, que fica no Jardim Paulista, em São Paulo



No próximo dia 16 de novembro, a Connect Cast vai oficializar a sua entrada no Metaverso. O projeto intitulado de Connect Unniverse, que une duas grandes empresas em um projeto com tecnologia de ponta e foi investido mais de R$ 4 milhões de reais.

Segundo a CEO da Connect, Marccelle, que trabalha há mais de 10 anos com influenciadores não restam dúvidas que o Metaverso já é o presente.

“Estamos presenciando o início de um novo tempo de uma comunicação mais assertiva e colaborativa. Tempos esses, em que temos cada vez mais tudo a um click de nossas mãos. E o que estamos fazendo para acompanhar essa grande revolução? A Connect Unniverse está um passo à frente no mundo virtual e, para consolidar nossa chegada nessa nova era da WEB 3.0, criamos nossa agência no metaverso. É o novo mundo, vamos criar juntos? A revolução digital é AGORA!”, disse a empresária carioca.

Ela contou que o projeto da empresa surgiu em sociedade com a Karlla Sarang, que é especialista em tecnologia de ponta.

“Surgiu da conexão entre duas empresas líderes no mercado: Karlla Sarang, única empresa de tecnologia de ponta na criação de avatares. Connect Cast, com a expertise de Marcelle Christine, trabalhando há 12 anos com artistas e 5 anos com grandes marcas no mercado de Marketing de Influência”, explicou.

A empresa Karlla Sarang está envolvida em projetos do metaverso em diversas frentes que colaboram com esse novo mercado digital emergente. Com a implementação do sistema de agências de influenciadores virtuais que estão revolucionando a atuação de avatares nas plataformas de metaverso; criando e desenvolvendo avatares em lançamentos de jogos, assim como investimentos na construção de espaços e prédios no metaverso para os negócios do futuro que estão envolvidos com os avanços da realidade virtual.

A colaboração com a empresa Karlla Sarang traz para a Connect Cast tecnologia avançada em criação de avatares e experiência nessa área que conta com ótimas projeções para 2023.

“Os avatares de influencers estão se tornando as principais ferramentas do marketing de influência nas redes sociais. As marcas já sentem os resultados dessa tendência global e a aceitação do público”, explicou Karlla.

O evento de lançamento acontecerá no CARAT, que fica no Jardim Paulista, em São Paulo. Contará com a presença de Maira Cardi, Brenda Paixão, Ste Viegas, Nakagima, Sol Vega, Marcella Mc Gowan e outras personalidades.