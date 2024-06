Em entrevista ao vivo direto da Itália, Porchat mostra a sunga para Ana Maria no Mais Você

O humorista e apresentador Fabio Porchat participou do Programa Mais Você direto da Itália, na manhã desta segunda-feira (17), e surpreendeu a apresentadora Ana Maria Braga ao mostrar que estava dando a entrevista de camiseta e sunga. O momento inusitado aconteceu ao vivo e a apresentadora reagiu com bom humor.



Porchat estava participando do programa para contar sobre seu encontro com o Papa Francisco na semana passada, em um evento com 107 comediantes de 15 países do mundo, e a apresentadora pediu que ele aguardasse mais um pouco para encerrar a participação, antes de entrar na piscina, justificando que na Sicília estava registrando 28º. Porchat foi um dos três convidados brasileiros, além dele, Cacau Protásio e Cris Wersom, roteirista do Multishow também foram ao Vaticano.

Porchat mostra sunga para Ana Maria Braga ao vivo Porchat surpreende Ana Maria Braga ao mostrar sunga ao vivo Porchat teve encontro com o Papa Francisco em um evento com comediantes de vários países do mundo

O humorista, que está em seu penúltimo dia de viagem, já estava preparado para aproveitar o restante do dia no verão europeu e não perdeu a chance de mostrar o traje para Ana Maria. A apresentadora reagiu com bom humor e deu muitas gargalhadas.