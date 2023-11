Em entrevista ao escritor Silvio Cerceu, Regina Casé diz: “Eu adoro memes”

Segundo a atriz, memes ajudaram a dar sentido a sua personagem, uma vilã, na novela “Todas As Flores”

Em entrevista ao escritor Silvio Cerceu, Regina Casé afirmou adorar os memes produzidos pelos internautas. Segundo a atriz, memes ajudaram a dar sentido a sua personagem, uma vilã, na novela “Todas As Flores”.

Ao detalhar a experiência de viver a personagem Zoé na novela produzida para streaming – e que terá seu último capítulo exibido nesta segunda-feira (20) – Regina disse ter usado as opiniões do público para suas interpretações. “Eu amo os memes, amo as fotos, os recortes que vocês fazem das cenas, os comentários, tudo isso vai me balizando, vai me dando sentido de para onde ir, de o que fazer. Eu adoro esse contato”, afirmou.

Sobre a sua personagem, Regina revela que enfrentou um desafio para que ela se tornasse expressiva dentro da produção. “Que ela não virasse apenas uma vilã que só faz o mal, que ela não virasse uma bruxa, mas que virasse uma mãe, uma amante, uma mulher que tem uma vida normal, que têm outros momentos que não fossem de maldade. Que tivesse uma vida normal, que ela fosse humana”.

“Todas As Flores” é a primeira novela brasileira exclusiva para o streaming e, dessa forma, foi bem mais curta do que as novelas em TV aberta. Regina diz que esse formato contribuiu para o sucesso da produção. “Tem um lado ótimo que é não ter aquelas barrigas, que você passa capítulos e capítulos dizendo a mesma coisa. Algo que às vezes acontece quando a novela é grande demais. Isso é muito bom, fica bem condensado, aliás acho que isso foi o grande trunfo de Todas As Flores, porque as pessoas achavam que era sempre o penúltimo capítulo”, disse.

Após o sucesso de Casé em “Todas as Flores, Silvio Cerceu questionou a atriz sobre qual será seu próximo trabalho. “Ainda não sei, espero o mais breve possível porque eu passei muito tempo só como apresentadora e depois de Amor De Mãe e de Todas As Flores o público tem pedido muito e gostado de me ver como atriz, e eu também… eu acho que negligenciei muito esse outro lado do meu trabalho e é um trabalho que tem me feito muito feliz e trazido muito reconhecimento”, pontuou Regina.