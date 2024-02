Em discurso emocionado, Leandra Leal anuncia retorno de patrocínio da Petrobras ao Teatro Rival e exalta cultura brasileira

Discurso foi realizado durante cerimônia da Petrobras

Na noite da última sexta-feira, 23 de fevereiro, a atriz Leandra Leal fez um discurso comunicando o retorno da parceria entre o Teatro Rival com a Petrobras e exaltando a cultura brasileira. No evento realizado pela Petrobras, foi anunciado o maior investimento da história em projetos culturais pela empresa petrolífera, que disponibilizará R$ 250 milhões. Os projetos que desejam receber este patrocínio devem seguir o edital no site da empresa e estarem inscritos ou na Lei Rouanet ou na Lei do Audiovisual.

“Eu sou atriz, produtora, diretora, tenho uma produtora audiovisual e trabalho na administração do teatro da minha família, o Teatro Rival, que esse ano volta a ser Rival Petrobras. Um teatro é um lugar de encontro entre o artista e o público, mas para que essas duas forças estejam presentes dentro de espaço num determinado instante, toda uma cadeia tem que se mover. Reconhecer e apoiar um espaço é valorizar toda a complexa cadeia envolvida na economia criativa. Ninguém, nem país, produz cultura como o Brasil. Esse é o nosso talento, nosso diferencial que permeia todas as áreas da sociedade, e por isso eu digo, afirmo que a nossa cultura é a nossa maior riqueza”, declarou Leandra Leal.

Localizado na Cinelândia, no Rio de Janeiro, o Teatro Rival foi inaugurado no ano de 1934 com a peça “Amor”, de Oduvaldo Vianna. O espaço que pertencia inicialmente a Vivaldo Leite Barbosa foi vendido nos anos 1970 para o empresário do teatro de revista Américo Leal, pai da atriz Ângela Leal, que assumiu a direção do local na década de 1990. No ano de 2001, o Teatro recebeu um patrocínio da Petrobras, que durou até 2019, quando a empresa mudou suas políticas de patrocínio, e retorna agora em 2024 por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Já entre os anos de 2020 e 2023, o Teatro recebeu o patrocínio da Refinaria Refit.

O Teatro Rival contou com diferentes, grandiosas e importantes apresentações artísticas em sua história, como as apresentações do teatro de revista com protagonismo para Grande Otelo, Oscarito e Dercy Gonçalves, shows de transformistas (travestis) como Rogéria, Jane di Castro e Divina Valéria e shows musicais de cantores como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Alcione, Arlindo Cruz, Luiz Carlos da Vila, João Nogueira, Cauby Peixoto, Elza Soares, João Bosco, Emílio Santiago, Luiz Melodia, Ivan Lins, Cássia Eller, Lenine, Adriana Calcanhotto, Seu Jorge, Geraldo Azevedo e Paulinho Moska.

“Depois das tentativas de criminalização dos artistas e da desvalorização da cultura brasileira, aqui estamos nós e estamos contentes! A cultura e a criatividade merecem a atenção como qualquer outro setor econômico, mas n[os não somos um setor qualquer. Além de produzir subjetividade e arte, nós temos sim números impressionantes: nós, do setor da economia da cultura e da indústria criativa, contribuímos com a geração de emprego e renda no nosso país, representando 3,11% do PIB, nós somos responsáveis por mais de 7,4 milhões de empregos”, afirmou Leandra Leal em seu discurso, que também saudou as presenças do Presidente do Brasil e da Ministra da Cultura, Luís Inácio Lula da Silva e Margareth Menezes, respectivamente.