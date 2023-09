Em convenção Band prioriza festivais, eventos sertanejos e crava data de estreia de programa de filho de Faustão

A emissora também aposta alto com saída de igreja da grade de programação e com a exibição de programas próprios

Em uma convenção interna nesta terça-feira (19) no WTC, em São Paulo, a Band anunciou mudanças em sua grade de programação. A emissora vai priorizar festivais, eventos sertanejos e apostar em um programa com o filho do Faustão, João, que já tem data de estreia definida.

“Enfrentar isso com qualidade” diz sobre a mudança Rodolfo Schneider, Diretor Geral de Conteúdo da Band



Uma das grandes novidades da Band para sua grade é a saída da Igreja Internacional da Graça de Deus após 20 anos. Com a saída, agora a emissora apostará em programas produzidos pela casa e abrirá espaço para o jornalismo.

Programa ‘Melhor da Noite’ terá mais quadros e Carnaval na Band será ampliado



A convenção serviu ainda para um anúncio oficial: a data de estreia do “Programa do João”. Com apresentação de João Guilherme, filho do Faustão, a produção promete ser um novo “Perdidos da Noite” (programa estrelado por seu pai nos anos 80) mais atualizado e que terá direção de Chris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira, o mesmo trio que atuou no “Faustão na Band”. O programa estreia no dia 21 de outubro, às 20h30.



Uma das recém estreias na grade da emissora, o Melhor da Noite – apresentado por Zeca Camargo e Glenda Kozlowski – também terá novidades. O programa terá mais viagens pelo país e quadros novos.

A direção da emissora confirmou ainda mais uma novidade para a maior festa cultural do país, o Carnaval. A Band irá transmitir a festa em Salvador, Recife e também a Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro.



“Tem também muito a ver com o que a gente fez de grupo de enfrentar uma mudança muito grande, que era tirar a igreja daquele horário prime time da emissora depois de 20 anos, de enfrentar isso, de enfrentar isso com qualidade”, disse Rodolfo Schneider, Diretor Geral de Conteúdo da Band.