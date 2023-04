Em celebração pelo aniversário de 16 anos, sede da Peça Rara em Brasília recebe a visita da sócia Déborah Secco

Nesta quinta-feira, 20 de abril, a atriz prestigiará a comemoração da rede de moda circular que ainda contará com a presença de Bruna Vasconi, CEO e fundadora da Peça Rara.

A Peça Rara, rede de franquias de brechó que dá vida nova e ressignifica roupas e outros itens domésticos, completa em abril 16 anos. Para comemorar, a rede terá uma programação especial no nesta quinta-feira, 20 de abril em Brasília, sua cidade natal que já conta com 15 lojas.

Deborah Secco e Bruna Vasconi, CEO e fundadora da franquia de brechós Peça Rara. Créditos: Divulgação

A programação começa com uma visita da atriz e sócia da Peça Rara, Déborah Secco, a sede da rede. Na parte da tarde, haverá um evento no Peça Rara na 408 da Asa Sul, a partir das 15h, que além da presença da atriz, contará com um painel sobre moda circular com a participação de Fernanda Simon, diretora do Instituto Fashion Revolution Brasil, Bruna Vasconi, CEO e fundadora da Peça Rara, e André Carvalhal, apresentador, escritor, consultor especialista em design para sustentabilidade.

Fechando o dia de comemorações, a noite haverá um coquetel fechado com franqueados da rede, cujo menu é assinado pelo chef Marcelo Petrarca.

O evento ainda contará com um painel sobre moda circular com a participação de Fernanda Simon, diretora do Instituto Fashion Revolution Brasil. Créditos: LinkedIn

Moda Circular

O mercado de moda circular deve crescer de 15% a 20% até 2030 no país de acordo com as projeções do Boston Consulting Group (BCG). Já o Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo – ACSP, estima que o mercado de roupas usadas deve ultrapassar o varejo de moda em 2024, assim como o valor do setor de fast fashion até 2030.

Alavancado este movimento, o faturamento da rede Peça Rara saltou 112%, chegando a R$ 86 milhões em 2022. São mais de 158 mil fornecedores ativos (clientes que revendem seus itens na rede) e 2 milhões de peças cadastradas, atestando assim, a marca como líder no segmento de second hand (uso de segunda mão) no Brasil.

Além de Déborah Secco, a proposta do Peça Rara e o potencial deste mercado atraíram empresários reconhecidos como os “tubarões” José Carlos Semenzato, CEO e fundador do Grupo SMZTO do qual a rede faz parte, e João Apolinário, proprietário da Polishop que adquiriu uma unidade da franquia.

Peça Rara

Líder em seu segmento e com 16 anos de atividade, a rede de franquias de brecho que dá vida nova e ressignifica roupas e outros itens domésticos nasceu em Brasília e atualmente tem 72 lojas em operação espalhadas pelo Brasil. Oferece, além de moda feminina, masculina e infantil, itens de decoração para a casa como quadros, tapetes, vasos, entre outros. A marca aposta em um novo estilo de vida por meio de uma sociedade comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade social com o conceito second hand (uso de segunda mão), que promove a economia circular e o consumo consciente.