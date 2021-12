Em alta, look platinado ganha literalmente a cabeça dos famosos

Veja o top 10 famosos que aderiram ao ‘’look platinado’’ neste ano e criaram tendência

Descolorir os cabelos é uma tendência atemporal. A moda dos cabelos platinados chama atenção de mulheres há muitas gerações e neste ano se tornou cada vez mais popular entre os homens. Famosos como Fiuk, Bruno Gagliasso, Justin Bieber e Jared Leto já descoloriram os cabelos para aderir a tendência e influenciaram outros homens a fazerem o mesmo.

O ‘’platinado’’ é um tom quase branco do loiro e muitas vezes significa mudanças super-radicais de estilo para quem decide optar por essa cor, mas tem feito muito sucesso e foi a escolha de diversos famosos durante este ano.

Aliás o termo “nevou” acaba sendo utilizado por jovens para classificar o tom de cor embranquecido dos cabelos. A palavra remete ao efeito branco no topo da cabeça quando se está exposto à neve. E tem gente que não aceita nada menos que o tom ‘neve’ nos fios.

Mas cuidado! Se você pensa em aderir a tendência, é preciso ter algumas precauções. O uso incorreto de determinados produtos pode agredir e danificar os fios. O ideal é buscar um profissional qualificado e fazer o procedimento com a devida segurança e produtos corretos.

Vejam quem são os famosos que aderiram ao cabelo platinado em 2021:

Neymar já havia platinado o cabelo antes e retomou o look no primeiro semestre de 2021;

O influenciador e ex participante da atual edição do reality ”A Fazenda”, Gui Araújo está atualmente platinado;

O cantor Biel também já platinou os cabelos no passado e descoloriu novamente no início do ano;

Richarlison platinou o cabelo em junho deste ano. Na mesma época os colegas de seleção brasileira, Gabigol, Neymar e David Luiz também haviam adotado a cor de cabelo;



O cantor sertanejo Tiago Piquilo platinou o cabelo durante o confinamento do reality ”A Fazenda”;

Rafael Moura é um dos mais recentes a platinar o cabelo. O jogador do Botafogo surgiu com o cabelo loiro no final de novembro e agradou seus seguidores;

Bruno Bueno, CEO da Ozora, também platinou o cabelo recentemente e surgiu com o look na audição do novo álbum do MC Lan na última quarta-feira em São Paulo;

O jogador Thiago Silva mudou o visual em agosto. Na ocasião, ele descoloriu o cabelo, tingiu de branco e também fez um corte com as laterais raspadas;

A mudança de visual de Rafael Portugal agitou a internet. Ele ficou loiro platinado em julho. Nas redes sociais, ele fez piada e se comparou ao Belo e Justin Bieber;

Um dos principais representantes do cabelo ”loiro platinado” é Gabigol. Em 2021 o jogador do Flamengo passou quase o ano todo com este tom de cabelo e chegou a brincar que com este estilo ele faz mais gols.