”Em alta CNN” deste sábado (13) entrevista o ator Rodrigo Santoro

O ator contará mais detalhe sobre o filme “7 Prisioneiros”, da Netflix, na qual protagoniza

Neste sábado, (13), o programa “Em Alta CNN”, apresentado por Mari Palma e Phelipe Siani, entrevistará o ator Rodrigo Santoro — que se tornou uma grande estrela das produções cinematográficas, além das telinhas nas novelas.

“Em Alta CNN”, apresentado por Mari Palma e Phelipe Siani

O ator descreverá seu papel de protagonista no filme “7 Prisioneiros”, da Netflix, e como foi o processo para se inteirar com o personagem: “O meu trabalho me coloca num lugar de escuta, de diálogo, de experimentação, e esse foi um lugar muito difícil de experimentar. Eu não tinha como, foi inevitável eu fazer julgamentos sobre a personagem.” Santoro ainda conta que o conflito fez parte da sua atuação no longa. “Foi preciso compreender e trabalhar para humanizar a personagem para que a gente não pintasse o vilão e o mocinho, até porque a situação é bem mais complexa do que isso”, explica.



O ator descreverá seu papel de protagonista no filme “7 Prisioneiros”, da Netflix

De acordo com a Netflix, 2021 foi o ano com mais estreias brasileiras e, no segundo semestre, promete aumentar esses números com ao menos um lançamento mensal. Em meio a esses destaques do audiovisual, está o longa protagonizado por Rodrigo Santoro e produzido por Fernando Meirelles que estreou nesta semana na plataforma de streaming.

O programa, começa ao meio dia no canal pago CNN Brasil

O programa, começa ao meio dia no canal pago CNN Brasil, e neste episódio abordará produções brasileiras que estão em alta nos streamings. O casal de apresentadores Mari Palma e Phelipe Siani também contarão com a participação da modelo Caroline Trentini no quadro “Dica Verificada” — onde trará dicas de conteúdo e produções, assim como os apresentadores no quadro “O Melhor da Semana”.