Empresários baianos e influenciadores digitais viajam à Florianópolis para gravação do DVD da dupla Elton & Everton

A dupla vai cantar duas canções de autoria do influenciador Cristian Bell

Nesta terça-feira, 31, Florianópolis-SC receberá diversas personalidades para gravação do DVD da dupla sertaneja Elton & Everton. O público pode esperar a presença do compositor Cristian Bell, da influenciadora Thamy Araújo, de um dos portadores de nanismo mais seguidos do Brasil, o Dumzinho, além dos empresários Ramhon Dias, Leonardo Pestana e Paulo Araújo.

Empresários e agenciadores de outros influenciadores também foram convidados e estarão na gravação



Os convidados já estão a caminho da cidade para curtir o som ao vivo da dupla, que vai incluir as canções: ‘Notícia de Ex’ e ‘Trouxa’. O público pode esperar algumas surpresas especiais, como a gravação de um vídeo para o Tik Tok da Thamy no palco do show.

A maior sensação de Salvador , Thamy acaba de chegar em Florianópolis

De acordo com empresário Leonardo Pestana, a dupla também vai gravar duas canções de autoria do influenciador Cristian Bell, sendo a ‘Só Essa e Pronto!’ e ‘Coleção de Recaídas’.

Cristian Bell já emplacou hits com Wesley Safadão, Xand Avião, Tarcísio, Nattanzinho, Vitor Fernandes, entre outros.



Para Leonardo, a ideia de levar os influenciadores e personalidades para a gravação foi uma forma de chamar ainda mais a atenção do público para esse momento importante na carreira de Elton & Everton. “Como vai ser uma gravação de DVD, vai ter participação deles e a gente quer impulsionar esses artistas, trazendo também empresas grandes para fazer parcerias, como marcas de energéticos e cervejaria”, afirma.

A dupla tem diversas músicas autorais



Elton & Everton são irmãos e possuem mais de 100 músicas autorais. Eles cantam juntos há e já são referência da música sertaneja em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A expectativa é que esse DVD faça a dupla crescer ainda mais e ser reconhecida em todo o país.

Elton & Everton sempre afirmam nas redes sociais que o que mais gostam de fazer é cantar