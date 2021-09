Gravação do DVD de Elton & Everton conta com celebridades e para Florianópolis

O show contou com a participação de Cristian Bell, Thamy e Dumzinho

Na última terça-feira, Elton & Everton deram mais um passo rumo ao sucesso. A dupla gravou um DVD no Parque Verde, em Balneário Rincão-SC, próximo a Florianópolis. Além de uma estrutura fantástica, o show contou também com personalidades e empresários brasileiros, que inclusive fizeram participação especial durante a apresentação.



Os convidados começaram a chegar na capital de Santa Catarina no início da semana e o burburinho de tantos artistas na cidade chamou atenção do público. Logo foi divulgado que todos estavam lá para acompanhar de perto a gravação do DVD de Elton & Everton.

Cristian, Thamy e Dumzinho também deram um show no palco de Elton & Everton



“Foi muito bom, teve lançamento, participações especiais. O assunto movimentou as mídias e foi motivo de notícia na região toda”, contou o empresário Leonardo Pestana, afirmando que a gravação realmente parou a cidade.

A gravação contou com um time de influenciadores e empresários renomados



O que não faltou no show foi ânimo e muita dança. A gravação começou no período da tarde, se estendendo até a noite. A dupla dividiu o palco com o compositor Cristian Bell, que cantou duas canções autorais. Quem também subiu no palco com Elton & Everton para divertir os fãs foi a influenciadora e dançarina Thamy Araújo e Dumzinho, que é um dos portadores de nanismo mais seguidos do país.