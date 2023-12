Elis & Tom’: Do Estúdio para a História, Agora em Alta Definição, estreia nesta sexta-feira, às 21h30

Documentário inédito traz imagens restauradas e revela tensões e emoções dos 18 dias cruciais de gravação

O clássico da música popular brasileira, “Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você”, retorna aos holofotes nesta sexta-feira, às 21h30, no canal Arte1, com um documentário dirigido por Roberto de Oliveira. O filme traz imagens inéditas dos 18 dias cruciais em que Elis Regina e Tom Jobim deram vida ao álbum histórico em um prestigioso estúdio em Los Angeles, em 1974.

As cenas, meticulosamente restauradas em alta definição, revelam não apenas a exuberância musical, mas também as tensões e ironias trocadas entre os músicos. O desafio de harmonizar a levada minimalista de César Camargo Mariano, aceito como arranjador por Tom Jobim após desentendimentos, com a voz vibrante de Elis Regina é retratado de forma intensa, chegando a fazer a cantora cogitar desistir do projeto.

No ano em que o álbum completa 50 anos, o documentário busca capturar a essência das gravações com obras-primas como “Chovendo na Roseira”, “Por Toda a Minha Vida” e a versão definitiva de “Águas de Março”. Além das cenas de bastidores, o filme inclui entrevistas que contextualizam a grandiosidade de Elis Regina e Tom Jobim, contando com figuras como os produtores musicais André Midani e João Marcello Bôscoli, e o músico Roberto Menescal.

“Lançado primeiro nos Estados Unidos, Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você” agora busca uma vaga na categoria Melhor Documentário no Oscar 2024, representando um feito notável para a Rinoceronte Entretenimento, com o apoio do canal Arte1 e distribuição pela O2 Play, da O2 Filmes. A experiência promete ser uma jornada imersiva, resgatando a magia da criação de um dos álbuns mais icônicos da música brasileira.