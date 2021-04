Empreendedor, dono de empresa de congelados abre e-commerce e oferece atendimento personalizado para driblar a crise

Life Gourmet que atendia diversos segmentos como restaurantes, supermercados e padarias, recorreu ao e-commerce para inovar

Há 22 anos trabalhando com comida congelada e food service, Elias Rapaci, e há quatro anos é proprietário da Life Gourmet, em São Paulo, colocou a criatividade em jogo no começo da pandemia para driblar a crise.

Esse pode ser o cenário mais comum no momento atual, mas é necessário ter uma visão positiva e compreender o negócio para ter sucesso em meio a pandemia do coronavírus. Esse foi o caso de Elias. O plano era desenvolver um e-commerce para oferecer comida congelada para o consumidor final, mas com as acelerações empresariais impostas pelo covid-19, a realidade precisou ser adiantada.

Mas isso apenas impulsionou o negócio. São mais de 160 itens disponíveis no site, além de atendimento personalizado. “Além da criatividade para inovar, é preciso ter algo mais para oferecer ao cliente. Atualmente, todas as entregas são realizadas por motoboys da nossa empresa que estão treinados para entregar o produto com qualidade até o consumidor. Se algo não sai conforme a expectativa, meu cliente pode falar diretamente comigo”, contou.

“Existe um segredo que faz os negócios prosperarem, que é trabalhar com aquilo que você consome. Quando você entende do produto, da qualidade e da eficiência, fica mais fácil lidar com algumas situações”. A internet também foi uma aliada para fazer esse trabalho prosperar. “Usei todas as ferramentas para destacar meu negócio, como parcerias com influencers que já eram clientes também”, comentou.

Mas os produtos não se limitam apenas às refeições prontas. Além disso, o cliente ainda pode navegar por produtos como: batatas, vegetais, salgados, polentas, carnes, produtos veganos, molhos, azeite, massas e mais. “Tudo o que ele compra, é com produtos selecionados no mercado nacional e internacional, pois além do bom atendimento, a qualidade é essencial para manter o negócio na ativa”, disse Elias.

Para os próximos meses, os clientes podem aguardar novidades, como pão de queijo gourmet, linha de burger de salmão e outras variedades. A visão para o futuro também permanece confiante. “Daqui a alguns meses, com as vacinas, e o aquecimento da economia, acredito que haverá o crescimento desse mercado e uma esperança para a vida”, comentou.