Elias Awad: de executivo da Votorantim a maior biógrafo brasileiro sobre empreendedorismo

Conheça a impressionante jornada de Elias Awad, de sua carreira executiva na Votorantim até se destacar como o maior biógrafo brasileiro de empreendedores

Ao longo de sua carreira, o jornalista Elias Awad percorreu um caminho notável, indo de um executivo na Votorantim a se tornar o maior biógrafo brasileiro de empreendedores. Com 38 livros publicados, muitos deles tornando-se best-sellers e sendo traduzidos para diferentes idiomas, Awad conquistou seu espaço como um contador de histórias de sucesso.

Aprenda com as lições de vida compartilhadas por Elias Awad enquanto ele narra as histórias de empreendedores de destaque

Seu diferencial está na maneira como ele aborda as biografias de empreendedores. Cada uma de suas obras é um mergulho profundo na vida e trajetória daqueles que transformaram suas ideias em negócios de sucesso. Através de suas palavras, ele contextualiza, descreve os desafios enfrentados, a superação e as lições que permeiam a jornada de empresários ao longo das décadas.

Elias Awad inspirou gerações com suas histórias de sucesso de empresários brasileiros

Entre os nomes notáveis que passaram pelas páginas de suas biografias estão Emilio Kallas, fundador do Grupo Kallas; Celso de Moraes, fundador do Grupo CRM (Chocolates Kopenhagen, Brasil Cacau e Lindt Brasil); Samuel Klein, varejista fundador da Casas Bahia; Mário Gazin, fundador da Gazin Holding, com destaque para o desafiador processo de sucessão empresarial no Grupo Gazin em sua obra “Sucessão: Decisiva e Necessária”; José Aroldo Gallassini, presidente do Conselho da COAMO, a principal Cooperativa Agrícola da América Latina; Vicencio Paludo, fundador do Grupo Vipal; Julio Simões, fundador da JSL Logística – SIMPAR; e Mr. Fisk, das Escolas Fisk e PBF, entre outros.

Além de seu trabalho como escritor, Elias Awad é um comunicador versátil. Ele apresenta o “Programa Biografias” em seu canal no YouTube, onde compartilha histórias de mais de 200 empresários que dividiram suas jornadas de sucesso. A expertise adquirida ao longo dos anos o tornou um palestrante requisitado em eventos que exploram temas como empreendedorismo, sucessão em empresas familiares, superação, ética, perseverança e liderança.

Segundo o próprio Awad, uma característica notável em todas essas trajetórias de sucesso é a capacidade das pessoas de focar não nos problemas, mas sim nas soluções. Muitos empreendedores transformaram desafios em oportunidades e redirecionaram seus caminhos. O humanismo é um aspecto que permeia as ações desses empresários.

Com formação em Jornalismo e Administração de Empresas, além de uma Pós-Graduação em Liderança e Gestão de Pessoas e Equipes, Elias Awad combina conhecimento e paixão em suas obras. Suas profundas incursões na Biografia Antroposófica contribuem para a autenticidade de suas narrativas.

Além disso, Awad é colaborador em publicações relacionadas ao mundo corporativo, como o Blog da HSM e a Revista Gestão & Negócios. Ele também leciona no Curso de MBA da Universidade Unisinos.

Antes de se dedicar às biografias e à literatura motivacional, Elias Awad acumulou vasta experiência como repórter de televisão, cobrindo eventos esportivos de destaque, incluindo Copas do Mundo e Olimpíadas em canais renomados como Sportv, SBT e Band.

Através de suas palavras e seu trabalho, Elias Awad continua a inspirar e motivar, deixando um legado de empreendedorismo e superação para as gerações futuras. E, para o próximo ano, os leitores podem aguardar ansiosos a biografia do empresário Edílson Macedo, da JMD Urbanismo, com enfoque em condomínios residenciais de alto luxo.